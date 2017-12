Najstaršia hrnčiarska dielňa bola v Číne

Datovanie vrstiev, v ktorých sa v jaskyni južne od rieky Jang-c´-ťiang našli črepy nádob, stanovilo ich vek až na vyše 18 tisíc rokov. To z nich robí najstaršiu známu ukážku hrnčiarstva. Rekord zostáva vo východnej Ázii, iba sa presunul z Japonska do Číny

7. jún 2009 o 12:05

.

Zvyšky nádob pochádzajú z jaskyne Ju-chan-jan v okrese Tao-sian juhočínskej provincie Chu-nan. Jaskyňa patrí do rozsiahlej krasovej oblasti, ktorá tvorí súčasť panvy Dlhej či Veľkej rieky, ako v Číne volajú Jang-c´-ťiang. Leží 450 kilometrov južne od jej toku.

Vykopávky v jaskyni odhalili množstvo stôp po pravekých lovcoch-zberačoch a ich zvieracej koristi. Najcennejšie ale boli práve objavy črepov najmenej dvoch nádob.

Nové datovanie nálezových vrstiev teraz v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences opísali vedci z Izraela, Číny a USA. Prvou autorkou článku trinásťčlenného tímu je Elisabetta Boarettová z Bar Ilanovej univerzity v izraelskom Ramat Gan.

Prvé hrnce

Juhočínske jaskyne, popri tých v provincii Chu-nan ešte v provincii Ťiang-si a v autonómnej oblasti Kuang-si (zriadená bola najmä pre národnostnú skupinu Čuangov), vynikajú spolu s jaskyňami v Japonsku a na ruskom Ďalekom východe výskytom najstarších známych hrnčiarskych výrobkov.

(Najstaršia známa keramika všeobecne, zosobnená aj figúrkami Venuší, ako je svetoznáma Věstonická z južnej Moravy, však má ešte o vyše desaťtisíc rokov viac.)

Doterajší vekový rekord držalo tzv. jomonské hrnčiarstvo z Japonska (názov odráža výraz v japončine pre „šnúrami označené", v predmetnom kontexte nádoby). Datované boli až do doby pred 17 tisíc rokmi. Len o asi tisíc rokov mladšie nádoby však boli známe aj z južnej Číny, ibaže datovanie bolo spornejšie.

Praveký kotlík

Jaskynné sídla ako Ju-chan-jan sa pre nájdené zvyšky ľuďmi očividne využívaných zvierat a rastlín (vrátane ryže), možno už sčasti domestikovaných, v kombinácii s hrnčiarskymi výrobkami považujú za predchodkyne skutočných dedín, ktoré sa neskôr v neolite rozvinuli na náplavových planinách pri Jang-c´-ťiang a jej prítokoch.

Jaskyňa Ju-chan-jan je pozdĺž východozápadnej osi široká 12-15 metrov, pozdĺž severojužnej 6-8 metrov. Prvé vykopávky v rokoch 1993 a 1995, ktoré viedol jeden z čínskych členov terajšieho tímu Elizabetty Boarettovej, Jiarong Yuan, odhalili dve zoskupenia črepov, poukazujúce na aspoň dve nádoby.

Hrnce - hlavnú zložku hliny tvoril kaolinit - boli zhotovené vcelku neumelo, s nerovnako hrubými až dvojcentimetrovými stenami. Vypálené boli pri nízkej teplote do 500 stupňov Celzia.

Zrekonštruovať sa podarilo iba jeden hrniec. Pri hornom pokraji bol široký 31 centimetrov, výška dosahovala 29 centimetrov. Dno mal zašpicatené. V čínskej odbornej literatúre sa taký typ nádoby označuje ako kotol fu. Jeho vonkajší i vnútorný povrch bol ozdobený ryhovými líniami, vytvorenými zrejme pomocou tenkých šnúr.

Schéma jaskyne Ju-chan-jan s pre vykopávky vymedzenými štvorcami (vždy označenými T a číslom). Šípka označená a vyznačuje nálezy črepov z rokov 1993 a 1995, šípky b a c nálezy črepov z roku 2004. Výrez vpravo dole znázorňuje polohu jaskyne v rámci Číny.

Ilustrácia: PNAS

Presnejšie „hodiny"

Prvotné datovanie využilo úlomok drevného uhlia a organické zvyšky z črepov. Vyšlo až vyše 17 tisíc rokov. Lenže v celom procese datovania zostával rad nejasností.

Nové vykopávky v Ju-chan-jan prebehli v rokoch 2004 a 2005. Pomohli zrekonštruovať sled vrstiev, v ktorých sa našli črepy a odhalili nové črepy, jeden iba necelého pol metra od zoskupenia zrekonštruovateľných črepov.

Popri stavbe a mineralógii vrstiev vedci skúmali zvyšky fauny a flóry a kamenné nástroje. Zvlášť zaujímavý bol podložený záver, že výskyt väčšiny červenej hliny nemožno vysvetliť geologickými faktormi. Do jaskyne ju museli doniesť ľudia pre nejaký účel. Črepy naznačujú, že to bolo kvôli hrnčiarstvu.

Časť súvrstvia vo vykopávkovom štvorci T11 - hlavnými zložkami sú popol s prímesou kalcitu a v hlavnom texte spomenutá červená hlina. Jeden z datovaných črepov sa našiel v roku 2004 na mieste označenom čiernym znakom O. Mierka je 20 centimetrov.

Foto: PNAS

Jaskyňa Ju-chan-jan tak zjavne bývala okrem iného aj hrnčiarskou dielňou. No odkedy? Vedci preto odobrali novú sériu nekontaminovaných vzoriek drevného uhlia a organických zvyškov (najmä kostnej bielkoviny kolagén), ktoré podľa objektívnych kritérií najužšie súviseli s črepmi.

Celkove 27 vzoriek potom datovali rádiouhlíkovou metódou. Opakovane im, po zvážení všetkých zreteľov vrstiev, vyšlo rozpätie 13 800 až 21 tisíc rokov. Najpravdepodobnejší vek samotných črepov je 17 500 až 18 300 rokov. To vracia najstaršie známe hrnčiarstvo do južnej Číny.

V súlade s predpokladmi viacerých renomovaných archeológov. Ako Čína podľa doterajších datovaní o asi tisíc rokov za Japonskom zaostávala, tak ho zasa zhruba o toľko predbieha. No nech aktuálny rekord drží ktorákoľvek z týchto krajín (o etnogenéze - Číňanov či Japoncov - však možno hovoriť až oveľa neskôr), známe počiatky výroby keramických nádob sa ako doteraz viažu na východoázijských lovcov-zberačov.

Hlavný zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition z 1. júna 2009.