Koniec hrania hier rukami. Budeme používať celé telo

Rôzne joysticky, prídavné volanty a neustále stláčanie šípiek a ďalších tlačidiel. Tak vyzerala doteraz väčšina počítačových hier. Microsoft chce, aby sme odteraz hry ovládali už iba vlastným telom.

2. jún 2009 o 13:50 Tomáš Ulej

Vy ste ovládač

Nintendo urobilo s jeho konzolou Wii revolúciu v tom, ako ovládame hry: už nielen stláčanie šípiek a ďalších tlačidiel na ovládači, pomocou pohybu rúk môžete hrať tenis, a pomocou nôh ovládať napríklad balans na lyžiach.

To, čo Wii preslávilo, teraz chce Microsoft dotiahnuť do dokonalosti. Čo ak možno hru ovládať iba pohybmi vlastného tela? Firma v rámci projektu s názvom Natal testuje 3D kameru, ktorá dokáže snímať pohyby celého tela a prenášať ich priamo do hry. Stane sa súčasťou konzoly Xbox 360 a umožní celkom sa zbaviť stláčania tlačidiel na ovládačoch.

Na ukážkových záberoch hráč len s použitím svojho tela šoféruje závodné auto, jazdí na skateboarde, a bojuje v akčnej hre. Pri zastávke v boxoch jednej z motoristických hier hráč napríklad sám vymení autu virtuálne kolesá a doplní pohonnú látku.

Technológia umožní napríklad aj automatické prihlásenie hráča do hry pomocou rozpoznania jeho tváre. Sníma tiež napríklad miniku tváre.V hrách bude možné používať tiež hlasové pokyny. Firma zatiaľ neprezradila kedy sa prvá konzola s pohybovým ovládaním objaví, jej prototyp však už postúpili herným vývojárom, ktorí preň teraz môžu začať vytvárať nové hry.