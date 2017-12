Ameriku ochráni kybernetický cár

Kybernetickú hrozbu označil Barack Obama za jednu z najvážnejších ekonomických a národných výziev.

1. jún 2009

WASHINGTON. Charles Pitt má účet na Facebooku, každý deň číta na internete noviny, s priateľmi komunikuje mailmi. Digitálny život ako každý iný. Pitt ho však žije zo svojej trvalej adresy pod jedným z mostov v San Franciscu. A ako uviedol pre Wall Street Journal, svojej e-identity sa nemieni vzdať, hoci ako bezdomovec s tým má nemalé problémy. „Nepotrebujete televízor, rádio, ani noviny. Bez internetu to však nejde.” Fakt, ktorý si uvedomuje nielen on.

Ako v Smrtonosnej pasci

Americký prezident v piatok oznámil, že zriadi špeciálny úrad pri Bielom dome, ktorý bude mať na starosti ochranu amerického kybernetického priestoru. Barack Obama označil počítačovú ochranu za národnú bezpečnostnú prioritu. „Teroristické útoky môžu prísť nielen od pár chlapíkov vo vestách, ale aj od pár úderov do klávesnice - zbrane hromadného ničenia.”

Obamovu nočnú moru akoby písal scenárista príbehu o legendárnom policajtovi Johnovi McClanovi. V poslednom diele Smrtonosnej pasce napadli hackeri v Deň nezávislosti dôležité vládne stránky.

Za niekoľko hodín mali plne pod kontrolou dopravu, letiská, elektrárne. Krajina sa ponorila do tmy a totálneho chaosu. Statočný Bruce Willis Ameriku nakoniec zachránil. Obama by však rád predišiel už samotnej zápletke.

Kybernetického cára vyberie osobne prezident. Šéf špeciálneho úradu bude mať na starosti ochranu vládnych počítačov, letovej premávky, ale aj systému, ktorý riadi burzu. „Spojené štáty sú závislé od počítačovej siete a v tomto smere sú zraniteľné,” uviedol Obama.

Podľa BBC v roku 2007 zaznamenal Pentagon 44–tisíc kybernetických incidentov. Do neviditeľného mozgu americkej armády sa chceli dostať zahraničné vlády, tajné služby, hackeri jednotlivci.

Súkromie chce chrániť

Podozrenie padá napríklad na Čínu, hoci Peking snahu preniknúť na americké vládne stránky odmieta.

Amerika pritom podľa prezidenta na podobné útoky nie je pripravená a v minulosti sa kybernetická ochrana zanedbávala. A to si podľa Obamu nemôžu dovoliť: „Kybernetická hrozba je jednou z najvážnejších ekonomických a národných výziev, ktorým ako národ čelíme.”

Obama však sľúbil, že kybernetický cár nebude zasahovať do privátnej sféry na internete. „Viem, aký je to pocit, keď vám narušia online súkromie,” uviedol prezident, ktorému sa počas kampane hackeri niekoľkokrát dostali do počítačov v jeho volebnej centrále.