Deti môžu s ombudsmanom komunikovať aj prostredníctvom webovej stránky

Na druhom stretnutí detských ombudsmanov, ktoré sa dnes konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v Bratislave, verejný ochranca práv Pavel Kandráč spolu s detskými ombudsmanmi slávnostne uviedli do života webovú stránku www.detskyombudsman.sk.

1. jún 2009 o 13:35 TASR

"Stránka bude prostredníkom medzi deťmi a nami. Deti tam nájdu možnosti odpovedí na svoje otázky, a samozrejme, si prečítajú aj niektoré aktuálne záležitosti týkajúce sa spoločenského života, trebárs vo vzťahu deti a rodina, deti a škola alebo deti a sociálne zabezpečenie," informoval TASR Kandráč.

V tejto súvislosti zdôraznil, že je ombudsmanom nielen pre dospelých, ale aj pre deti. "Aby sme zlepšili informovanosť detí o Dohovore o právach dieťaťa, aby sme my, starší, prenikli do ich kolektívov, aby sme sa dozvedeli o ich problémoch, spustili sme Projekt detskí ombudsmani," pripomenul Kandráč. Každá škola alebo organizácia, ktorá má záujem, sa prostredníctvom neho môže zapojiť do siete detských ombudsmanov, ktorí spolupracujú s verejným ochrancom práv.

Projekt detských ombudsmanov bol oficiálne spustený 10. decembra 2008 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. "Zatiaľ sa to osvedčilo," konštatoval Kandráč pre TASR. Informoval, že kancelária verejného ochrancu práv už na podnet detskej ombudsmanky riešila jeden prípad a už majú ďalšie dva.

"Dozvedáme sa o problémoch, ktoré deti trápia. Prostredníctvom nich, ale aj prostredníctvom našej priamej účasti sa snažíme ovplyvňovať a zvyšovať právne vedomie," uzavrel ombudman.