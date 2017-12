Do kozmu sa bude lietať s novým motorom

Spoločnosť Virgin Galactic amerického podnikateľa britského pôvodu Richarda Bransona oznámila úspešné ukončenie prvej fáze skúšok nového raketového motoru s hybridným pohonom, využívajúcim oxid dusný, inak nazývaný rajský plyn.

Ide o najvýkonnejší motor svojho druhu na svete. Produkuje minimum škodlivých splodín a umožní rakete SpaceShipTwo bezpečný štart vo výške asi 15 km nad Zemou a návrat z kozmu vrátane mäkkého pristátia.

Pri skúškach nového raketového motoru pred dvoma rokmi v kalifornskej Mojavskej púšti zomreli po explózii traja ľudia a traja sa ťažko zranili. Terajší úspech je preto dobrou správou pre desiatky perspektívnych kozmických turistov, ktorí túžia aspoň po krátkej návšteve kozmu, ale aj pre vedcov, ktorí budú robiť na palube SpaceShipTwo experimenty (nemal by chýbať ani známy fyzik a kozmológ Stephen Hawking, ten však výnimočne poletí v úlohe turistu, pravda, ak mu to umožní jeho zdravotný stav). Okrem šiestich cestujúcich a dvoch členov posádky môže SpaceShipTwo vyniesť do kozmu aj menšie satelity, ktoré vypustí na obežnú dráhu.

SpaceShipTwo, dlhá 18 metrov, je pokračovaním úspešného projektu SpaceShipOne. Táto futuristicky poňatá raketa, ktorá sa pýši novátorskou konštrukciou, dosiahla po balistickej krivke výšku 114 kilometrov. V roku 2004 za tento výkon získali jej tvorcovia Cenu Ansari (Ansari X-Prize), ktorá obnášala 10 miliónov dolárov a bola určená pre prvú súkromnú loď, ktorá prekoná hranicu kozmu.

Sir Richard Branson a materská loď, ktorá vynesie SpaceShipTwo pod krídlami 15 km nad povrch Zeme. Dostala meno Bransonovej matky Eve.

Treba však povedať, že výška ceny tvorila približne desatinu nákladov na vývoj rakety typu raketoplánu, slúžiacej na mnohonásobné použitie. Na financovaní celého projektu sa významne podieľal Paul Allen, spoluzakladateľ Microsoftu. Aj on sa teda zaslúžil o to, že v čase, keď NASA s programom raketoplánov končí (posledný poletí v roku 2010), podnikatelia iba začínajú.

Hlavným tvorcom motoru je Elbert „Burt" Rutan, šéf spoločnosti Scaled Composites. Rutan, vášnivý konštruktér, je síce členom užšieho vedenia firmy, no sústavne sa odmieta správať ako manažér. Nemá rád plánovanie ani pevné pravidlá. Jeho cieľom je konštruovať motory a lietadlá, ktoré budú lietať vyššie, rýchlejšie a úspornejšie ako konkurencia.

Motor poháňaný rajským plynom je nielen veľmi výkonný, ale možno ho aj dobre ovládať. V prípade potreby sa dá kedykoľvek vypnúť, čím dostane kozmická loď možnosť zniesť sa bez problémov na Zem. Práve táto schopnosť je výrazným rysom zvýšenej bezpečnosti kozmických letov s ľuďmi na palube.

Používanie menšieho množstva čistého paliva v spojení s netradičným systémom štartu je významným prínosom pre ekológiu. Množstvo vypusteného oxidu uhličitého na každého pasažiera vrátane posádky pri jednom lete do kozmu porovnal Richard Branson s letom bežného lietadla z Londýna do New Yorku a späť. Táto tzv. „uhlíková stopa" vychádza v tomto porovnaní pre pasažierov SpaceShipTwo asi štyrikrát nižšia.