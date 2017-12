Aj Česko už má svoju pirátsku stranu

Bude orientovaná na používateľov internetu. Jej petičnému výboru sa podarilo získať dostatočný počet občianskych hlasov a požiadala o registráciu na ministerstve vnútra.

Česko bude mať prvú stranu orientovanú na používateľov internetu. Ponesie názov Česká pirátska strana. Jej petičnému výboru sa podarilo získať dostatočný počet občianskych hlasov a minulý týždeň požiadala o registráciu na ministerstve vnútra.

Prvýkrát sa objaví v septembrových predčasných voľbách.

Povoliť sťahovanie, zabrániť sledovaniu

„Naším cieľom je vytvoriť protiváhu k záujmovým organizáciam, autorským zväzom a vydavateľským domom,“ povedal pre server Živě.cz Jiří Kadeřávek, jeden z jej zakladajúcich členov.

Strana sa bude snažiť o úpravu autorského zákona, ktorý bráni šíreniu hudby a filmov na internete. Bojovať chce aj proti snahám o sledovanie aktivity používateľov na internete. „Rozhodne sa nestotožňujeme s tým, aby sa internet stal uzavretým predajným kanálom veľkých korporácií,“ povedal Kadeřávek.

Švédskym pirátom sa darí

Česká pirátska strana je jednou z viacerých „pirátskych“ strán, ktoré teraz začali vznikať v Európe.

Najlepšie sa darí švédskej Pirátskej strane: jej členská základňa je tretia najväčšia v krajine a podľa posledných prieskumov by v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu mohla získať päť až sedem percent voličov, čo by jej v parlamente zabezpečilo jedno až dve kreslá.

Jedným z dôvodov nebývalej popularity strany je najmä nový antipirátsky zákon, ktorý obmedzuje internetových pirátov.

Z programu švédskej Pirátskej strany

Kým česká pirátska strana ešte na svojom programe len pracuje, Švédi idú do volieb s jasnými programovými cieľmi: