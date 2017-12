Nové obrázky k Army of Two: The 40th Day

1. jún 2009 o 9:10 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 akcie Army of Two spraviť výbornú značku a pokračovanie nazvané Army of Two: The 40th Day tak právom na seba púta pozornosť. S novými screenshotmi, ktoré hýria detailmi sa môžeme pozrieť na zopár zaujímavosti o hre samotnej. Znovu budeme mať k dispozícii zohranú dvojicu Salem a Rios, ktorá sa tentoraz vyberie do Šanghaju, kde kumpánov čaká interaktívne prostredie s množstvom pohybujúcich sa objektov na scéne. Pribudne možnosť prestrelenia niektorých materiálov zbraňami, v niektorých prípadoch sa naši hrdinovia v singleplayeri budú musieť rozdeliť a putovať osamote na pomerne dlhšiu dobu. Samozrejme sa zlepšenia dočká aj audiovizuálna stránka hry. Zatiaľ však nie je stanovený oficiálny dátum vydania akčnej hry Army of Two: The 40th Day – možno sa to stihne do tohtoročných Vianoc, ale ruku do ohňa by sme za to nedávali. Isté zatiaľ je len to, že sa hra objaví na Playstation 3, Xbox 360 a PSP, pričom o PC verzii zatiaľ nepadlo ani slovo. Všetky screenshoty Zdroj:PR