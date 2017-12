HDMI kábel bude prenášať aj internet

V našich obývačkách bude čoskoro rušno. Nový HDMI štandard počíta s tým, že cez jeden kábel už nepotečie iba audio a video, ale aj internet a trojrozmerný obraz. Noviniek je viacero a finálna podoba bude ratifikovaná koncom júna.

1. jún 2009 o 7:45 Milan Gigel

Internet cez HDMI? Prečo nie.

HDMI 1.4 počíta s tým, že cez štandardný kábel bude možné obojsmerne prenášať aj sieťové dáta. Navrhované rozhranie je kompatibilné s ethernetom a počíta sa so 100 megabitovou konektivitou. Načo je to dobré? Ak pripojíte k internetu svoj set-top box, hernú konzolu alebo ak zvláda internetové prenosy váš digitálny satelit, potom k nim bude mať prístup aj televízny prijímač, či rekordér.

Obraz v extrémnej kvalite

Čo by ste povedali na televízny obraz v rozlíšení 4000x2000 bodov? Možno sa vám to pri pohľade na parametre HD vysielania zdá byť príliš veľa, nikdy však nezabúdajte na to, že doba kráča vpred. Nie že by sme nutne smerovali k neustálemu zvyšovaniu detailnosti. To iba éra 3D zobrazenia klope na dvere. Nuž a tu je potrebné bez straty kvality preniesť dvojnásobné množstvo dát ako pri bežnom signále.

O káblik menej

Ak ste pomocou HDMI kábla skúšali nahrávať vysielanie priamo z televízneho prijímača, iste vám chvíľu trvalo, kým ste prišli na to, že pre prenos zvuku treba ešte jeden kábel. Áno, na spätný audiokanál sa pri predchádzajúcich verziách štandardu akosi zabudlo. Odteraz už na tento prešľap budete môcť zabudnúť.

Špecialita pre autá

Ani automobily sa vraj už nezaobídu bez HDMI konektorov a káblov. Budú navrhnuté tak, aby odolali vibráciám, výkyvom teplôt ale aj rušeniu, s ktorým sú vždy nejaké problémy.

Prvé zariadenia vybavené novým HDMI rozhraním by sa na trhu mali objaviť už v priebehu budúceho roka.