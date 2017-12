Európa si posvieti na Google Books

Nemeckí autori tvrdia, že Google skenovaním ich kníh neoprávnene zasahuje do autorských práv a poškodzuje ich. Práve z tohto podnetu sa Európska komisia začne zaoberať problematikou, ktorá v minulosti trápila iba Ameriku.

1. jún 2009 o 8:55 Milan Gigel

Cieľom je určiť, ako digitalizácia kníh a ich indexovanie vyhľadávačom ovplyvňujú samotných autorov. Po tom, čo sa vybrané knihy objavia v databázach služby Google Books, internetisti majú možnosť nahliadnuť na niektoré ich stránky. Vždy sa zobrazí iba časť obsahu – zväčša tá, ktorá zodpovedá kritériám vyhľadávania.

A že sa vám ešte nikdy nestalo, že sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazili náhľady kníh? Nuž bude to asi tým, že ste vyhľadávali slovenské, a nie anglické slová. Nie že by tam domáce knihy neboli – sú to však zväčša spevníky, zábavníky a podobne. Na serveri môžete nájsť vo svetových jazykoch množstvo zaujímavých publíkácií – od kuchárok až po knihy pre domácich majstrov.

Ako si s touto výzvou české predsedníctvo poradí si budeme musieť počkať. Isté však je, že Európa chce počuť, ako sa Google dohodol v USA na domácej pôde. Kým spočiatku bolo okolo digitalizácie kníh mnoho rečí, už dlhšiu dobu je ticho.