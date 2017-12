T-Mobile predstavil letné akciové volania

Tisícky voľných minút do vlastnej siete a bezplatné bonusy pre verných. S takouto akciou prichádza na letné mesiace T-Mobile, ktorý chce osloviť tých, čo chcú cez prázdniny zostať v kontakte bez obmedzení.

1. jún 2009 o 8:30 Milan Gigel

Za paušál Superhit Nonstop zaplatíte mesačne 34,90 € a dostanete 6000 minút do vlastnej siete bez ohľadu na to, kedy sa rozhodnete telefonovať. Po vyčerpaní paušálu, alebo pri volaní do iných domácich sietí zaplatíte za každú minútu 25 centov.

Ak vám stačia volania v denných hodinách, za paušálom Superhit s mesačnou tarifou 19,.90 € sa skrýva 3000 minút do vlastnej siete od ôsmej do osemnástej a 25 centov za každú minútu do domácich sietí mimo paušálu.

Oba nové paušály budú v predaji od začiatku júna do konca augusta, dostupné budú aj dotované telefóny.

Ak máte niektorý z programov 55 Viac, Relax 60 alebo vyšší, operátor pre vás pripravil niekoľko bonusových bezplatných balíčkov, ktoré si môžete aktivovať na 24 mesiacov. Vybrať si môžete z nasledovného menu: