Veľryby nezachránili

Pri pobreží Južnej Afriky uviazlo 50 veľrýb. Viac ako polovicu museli utratiť.

1. jún 2009





KAPSKÉ MESTO. Na pláži neďaleko Kapského mesta sa v sobotu odohrali scény, ktoré žiadny milovník prírody nevidí rád. Na brehu uviazlo vyše 55 veľrýb druhu globicephala. Záchranári sa pokúšali celý deň dostať zvieratá naspäť do vody aj s pomocou buldozérov, napokon však museli 35 z nich utratiť.

Na pláži Kommitije patrí pozorovanie veľrýb k obľúbeným turistickým atrakciám. K ich masovému uviaznutiu tu však zatiaľ nikdy neprišlo. Príčiny tohto javu ostávajú nejasné.

Záchranu vyše trojmetrových cicavcov, ktoré sú príbuznými delfínov, sťažoval silný vietor a rozbúrené more. Približne 20 z nich sa napokon podarilo dostať do mora. Zvyšné vyčerpané jedince však bolo nutné utratiť strelou do hlavy.

Na pláž sa počas záchrannej akcie nahrnulo aj množstvo zvedavcov a dobrovoľníkov, ktorí zablokovali hlavnú príjazdovú cestu. Jedna žena si pri oslobodzovaní zvierat poranila ruku, keď sa zakliesnila medzi veľrybu a skalu.