Fallout 3 sa dočká ďalších rozšírení

20. máj 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Vývojársky tím Bethesdy však neplánuje ukončiť podporu úspešnému akčnému RPG a práve preto sa na svetlo sveta dostanú ďalšie dva minidatadisky v rozmedzí 4 až 6 týždňov. Point Lookout nás zavedie do bažín a Mothership Zeta zas na vesmírnu loď mimozemšťanov, ktorí unesú hlavného hrdinu. Minimálne druhý (celkovo piaty) prídavok bude zrejme disponovať vtipnými situáciami, no to nás teraz nemusí zaujímať.

Ako bolo vyššie napísané, v priebehu júna by sa mal objaviť Fallout 3 Add-on Pack #1, no zároveň ostali otvorené dvere pre ďalšie balíky. Nebolo nutné dlh očakať: Add-on Pack#2 sa ocitne v rukách hráčov v priebehu augusta a obsahovať bude tretí (Broken Steel) a štvrtý (Point Lookout) prídavok. O osude ďalších krabicových verzií, ktoré zostávajú jedinou možnosťou pre hráčov bez internetového pripojenia alebo ako v našom prípade (bez oficiálnej podpory Games for Windows a vďaka českej verzii lokalizovaného Falloutu 3 – za čo sme samozrejme vďační), sa dozvieme viac zrejme ako dnes: spoločne s ohlásením nových príbehov.

Tentoraz sa už počíta aj s prídavkami pre PS3 verziu, pre ktorú je vydanie prvého rozšírenia Operation: Anchorage naplánované na záver júna. Ak budete chcieť mať pohromade všetko pohromade a zatiaľ nevlastníte Fallout 3, určite by ste mali skočiť po špeciálnej Fallout 3: Game of the Year Edition, ktorá bude obsahovať všetkých 5 prídavkov. K dispozícii bude v lukratívnom, predvianočnom období.

