Minipočítače rýchlo zmenili svet

Sú malé, príťažlivé a nestoja priveľa, hoci vysnívanú cenu 100 dolárov sa nepodarilo dosiahnuť.

20. máj 2009 o 0:00 Milan Gigel

Aj keď ich vyvinuli na to, aby priniesli technológie a vzdelanie do ekonomicky slabých kútov sveta, oslovili netbooky najmä krajiny, kde o peniaze núdza nie je.

Počítač malého formátu, ktorý bol ešte pred dvoma rokmi výsadou špičkových manažérov, si dnes môže dovoliť každý – študenti, ženy v domácnosti, technologickí nadšenci, ale aj tí, pre ktorých by bol plnohodnotný notebook príliš silným kalibrom.

Stodolárový sen

Prenosný počítač, ktorý bude stáť 100 dolárov. Táto myšlienka obletela svet v roku 2006 a trvalo približne 24 mesiacov, kým sa zrodil prvý nízkorozpočtový notebook s označením OLPC XO-1.

Cenová kalkulácia sa počas vývoja postupne vyšplhala zo 130 cez 140 až na 199 dolárov, nič to však nezmenilo na tom, že vývojárom stojacim za projektom sa plány vydarili. Vznikol prenosný počítač, ktorý ukázal svetu, že existuje nová cesta, ktorej sa tradiční výrobcovia hardvéru doposiaľ vyhýbali.

Sedemapolpalcový farebný displej, polovodičový flash disk, WiFi modul pre prístup k internetu a procesor dostatočne silný na to, aby prevádzkoval Linux a neskôr Windows, ohromili počítačovú komunitu natoľko, že bolo jasné, že sa čoskoro mnohé zmení. Dodnes sa ich predalo do krajín tretieho sveta viac ako 1,3 milióna.

Priemysel odpovedal

Keď sa technologické blogy, weby a časopisy začali plniť dobrými ohlasmi a záujem rástol, IT lídrom na trhu začalo byť jasné, že ak nebudú na dopyt odpovedať, konkurencia ich odstaví. Netbooky preto začali chrliť aj všetci tradiční výrobcovia.

Zapojili sa všetky firmy z IT priemyslu – ponúkli nové, úspornejšie procesory, sprístupnili rýchle polovodičové flash pamäte, klesli ceny 7-, 9- a 10-palcových displejov. Výsledkom bolo množstvo nedostatkových netbookov, ktoré iba sťažka stačili uspokojiť dopyt.

Označovanie modelov sa menilo z mesiaca na mesiac a situácia sa načas stala neprehľadnou. Až do momentu, keď bolo v ponuke viac strojov, ako trh dokáže uniesť. Dnes si už môžete vybrať zo širokej ponuky. Každá firma má svojich favoritov aj cenovo dostupné modely.

Včas zareagoval dokonca aj Microsoft. Pre minipočítače predĺžil život systému Windows XP, ktorý v segmente netbookov obsadil viac ako 90 percent. Linux neuspel. Používatelia očakávali, že v malom formáte dostanú za rozumný peniaz to, čo majú doma na stole.

Z hračky skutočný počítač

Za najlacnejší stroj zaplatíte na slovenskom trhu približne 220 eur, ceny špičkových modelov sa vyšplhali o 280 eur vyššie. Dnešná ponuka sa však výrazne líši od pôvodnej konfigurácie, ktorá bola určená pre skromný prístup k internetu a spracovanie dokumentov. Ide o plnohodnotné stroje, ktoré môžu výkonom súperiť s notebookmi.

Čo za spomínané tri stovky dostanete? Malý notebook, ktorý sa vojde do každej tašky bez toho, aby prekážal. 1,4 kilogramu je doslova mušia váha.

Asus EEE PC 904 má vo výbave 8,9­palcový farebný displej s rozlíšením 1024x600 bodov, 1,6­ gigahertzový procesor Intel Atom, gigabajt operačnej pamäte a 160-gigabajtový pevný disk s predinštalovaným systémom Windows XP. Pripojíte ho k internetu cez sieťový konektor alebo WiFi, poradí si s USB perifériami, zvládne obslúžiť externý monitor a prečíta pamäťové karty. Ide o solídny stroj, na ktorom pobeží väčšina aplikácií, s ktorými prichádzajú masy dennodenne do styku.

Ak si priplatíte u rovnakej firmy alebo konkurencie, výbava bude ešte štedrejšia. Určite ste si všimli, že v základnej výbave netbookov čosi chýba. Áno, je to optická mechanika, takže sa budete musieť uspokojiť so sieťovým pripojením. Dnes je to už hračka.

Pozor na obmedzenia

Aj keď sú netbooky fajn, predsa treba počítať s obmedzeniami. Malý formát nedokáže ponúknuť rovnaké pohodlie ako štandardná 15­palcová obrazovka. O ergonómii možno hovoriť iba vzdialene. Bežne používané klávesnice majú príliš malé tlačidlá na to, aby boli použiteľné pri písaní desiatimi pre každého.

Existujú aj modely s plnoformátovou klávesnicou, ide však skôr o zriedkavosť ako štandard. Klávesnica sa delí o priestor s touchpadom, ktorý taktiež nie je dostatočne veľký na to, aby ste si naň nemuseli zvykať. V krátkosti povedané, za pohodlie sa pripláca a nájdete ho iba v podnikových sériách netbookov.

Deväť- či desaťpalcový displej je dobre čitateľný, s nízkym rozlíšením však treba počítať. Na internete nájdete množstvo trikov, ako prinútiť softvéry šetriť miestom na obrazovke, alebo ako skrotiť okná, ktorým malá pracovná plocha nevyhovuje. Ak sa trochu posnažíte, po týždni vám to už ani nepríde.

Chýbajúca optická mechanika sa spočiatku môže zdať bariérou, v skutočnosti ju však potrebuje málokto. Rýchle sieťové pripojenie umožní zálohovať dáta aj inštalovať nový softvér.

Na čo si však treba dať výrazný pozor, je výdrž batérie. Keďže výrobcovia sa snažia tlačiť ceny dolu, neraz ich kapacitu podcenia a dodajú stroj, ktorý iba s ťažkosťami vydrží v teréne dve hodiny. Za vysokokapacitnú batériu si treba doplatiť a rastie aj hmotnosť počítača.

Čo nás čaká zajtra?

Niet pochýb o tom, že netbooky dobyli svet. Stále však môžeme očakávať zmeny, ktoré tento segment posilnia.

Ceny síce stúpajú a približujú sa k cenám štandardných notebookov, objavujú sa však prvky, ktoré prispievajú k vyššej mobilite. Áno, hovoríme o integrácii mobilnej 3G konektivity. Odtiaľ je už len krôčik k digitálnemu televíznemu tuneru či iným doplnkom.

Naše tipy: ACER Aspire ONE A110 Intel Atom N270, 1,6 GHz

8,9" WSVGA

LED displej

1GB RAM

8GB SSD disk

+ 8GB SD karta

+ 8GB SD karta WiFi

kamera

Windows XP Home 224 eur ASUS EEE PC 904 Intel Atom N270, 1,6 GHz

8,9" WSVGA displej

1GB RAM

160GB pevný disk

Wifi

kamera

Windows XP Home CZ 299 eur TOSHIBA NB100-12M Intel Atom N270, 1,6 GHz

8,9" WSVGA displej

1GB RAM

160GB pevný disk

WiFi

kamera

bluetooth

Windows XP HOme CZ 330eur

(Z ponuky alza.sk, ceny platné v momente písania článku)