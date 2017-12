Za parkovanie v Martine sa dá platiť už aj cez SMS

Obyvatelia i návštevníci Martina môžu za parkovanie zaplatiť už aj prostredníctvom SMS.

19. máj 2009 o 16:30 SITA

MARTIN 19. mája (SITA) - V meste dnes spustili prvé duálne SMS parkovanie na Slovensku, informoval na brífingu martinský primátor Andrej Hrnčiar. Prvý spôsob úhrady funguje bez predošlej registrácie. Odoslaním SMS v príslušnom tvare je možné platiť parkovné v hodinových intervaloch. Tento spôsob je určený iba pre paušálnych zákazníkov slovenských mobilných operátorov T-Mobile a Orange.

Pre druhý spôsob je potrebná registrácia s nabitím konta, prípadne zadaním predvolených údajov ako evidenčného čísla a parkovacej zóny. Pri registrácií získajú občania kredit vo výške tri eurá na odskúšanie produktu. Po prvej polhodine systém umožňuje využívať aj minútové sadzby parkovného. Tento systém je určený pre všetkých používateľov mobilného telefónu, všetkých operátorov, aj zahraničných i na predplatené karty. "Je vhodný aj pre zahraničných návštevníkov a na oplátku registrovaní užívatelia ho môžu používať v iných slovenských mestách, ale napríklad aj vo Viedni," konštatoval hovorca Martina Jozef Petráš. Prehľady parkovania, faktúry a čerpanie kreditu je zadarmo prístupné na www.m-parking.sk.

"V oboch prípadoch desať minút pred vypršaním predplateného času parkovania systém zašle notifikáciu cez SMS a v dostatočnom predstihu sa vodič môže rozhodnúť, či opätovným zaslaním SMS parkovanie na potrebný čas predĺži, alebo nie," dodal Petráš.

Platenie za parkovanie cez SMS je síce komfortnejšie, ale aj drahšie. "Je tam rozdiel, lebo si treba uvedomiť, že sa platí aj za poslanie SMS, musia z toho mať niečo všetky zúčastnené strany, čiže aj telefónny operátor," podotkol Hrnčiar.

Mesto Martin pripravilo tiež informačnú kampaň o duálnom SMS parkovaní. "Už tento víkend sa leták s podrobným popisom a “návodom na použitie“ dostane do 20-tisíc schránok martinských domácností, na každý z existujúcich parkovacích automatov pribudli nálepky s jednoduchým popisom, ako platby uskutočňovať," konštatoval Petráš. Pretože sa dá platiť aj cez všetkých európskych mobilných operátorov, mesto pripravuje o systéme platenia aj cudzojazyčné informácie na internete a letáky pre zahraničných turistov.

"Ihneď, ako si klient zaplatí parkovné prostredníctvom SMS, dáva sa to hneď do centrálneho systému, kde si to môže policajt zaktualizovať. Priamo na mobilnom telefóne má aplikáciu, ktorú si cez internet stiahne a skontroluje, či má zaplatené parkovanie prostredníctvom SMS," doplnil primátor.