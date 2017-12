Elektrošrotovné má nakopnúť predaj

Na takzvané šrotovné sa spoliehajú aj predajcovia bielej techniky a elektroniky. Sľubujú si od neho vyššie tržby. Ľudia na šrotovné reagujú.

18. máj 2009 o 0:00 Zdenka Kollárová, Zdenka Zajíčková

Zošrotovať môžete v niektorých predajniach aj svoj starý notebook a so zľavou si kúpiť nový.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – PAVOL FUNTÁL)

BRATISLAVA. Predaj elektroniky u nás sa v prvom štvrťroku medziročne znížil o štvrtinu. Hovoria o tom údaje Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov Ceced, ktoré zastrešuje značky ako Electrolux, Fagor, Siemens, Bosch, Philips či Whirlpool.

„Najväčší pokles bol pri mrazničkách a chladničkách, najmenší naopak pri sušičkách," povedal generálny riaditeľ združenia Andrej Hrdlička. Za pokles viní okrem krízy aj „nevýhodný kurz eura oproti okolitým menám".

To, že sa biela elektronika nepredáva, potvrdil aj manažér spoločnosti Whirlpool Ján Spura. Optimistickejšie nevidí ani celoročné čísla. „Oproti vlaňajšku očakávame pokles približne 20 percent," povedal.

Predajcovia chcú rozprúdiť slabnúci záujem zákazníkov takzvaným šrotovným, ktoré sa rýchlo ujalo ako značka dobrej kúpy. Podľa výrobcov môže šrotovné elektroniku zdražieť.

To, aký efekt bude mať na trh s elektronikou, závisí podľa analytičky Poštovej banky Evy Sárazovej od získanej zľavy. „Slováci si totiž stále budú môcť ľahko zrátať, či sa im oplatí kúpiť si televízor so šrotovným doma, alebo radšej vycestovať za nákupom do zahraničia," povedala. Mierne oživenie trhu s elektronikou čaká Sárazová až v budúcom roku.

Šrotovné tlačí ceny nahor

Hoci zákazníkov zľava cez šrotovné teší, niektorí výrobcovia a dovozcovia elektroniky ho s nadšením nevítajú. „Obchodníci vyžadujú od nich kompenzáciu a snažia sa vypredať hlavne staršie modely, čo mali na skladoch," povedal Hrdlička. To zvyšuje výrobcom, ale aj dovozcom elektroniky náklady, keďže ide z ich marží, vysvetlil. Problémom by sa pre nich podľa neho šrotovné stalo hlavne pri dlhodobejších akciách.

„Môže to mať za následok zvýšenie cien výroby a tým aj maloobchodnej ceny výrobkov na trhu," varuje Hrdlička. Zavedenie šrotovného zatiaľ na zvýšení predaja svojich výrobkov nepocítil ani Whirlpool - keďže zatiaľ ide podľa Spuru skôr o výpredaj zásob predajcov.

Obchodníci sa tešia



Naopak, predajcovia si šrotovné pochvaľujú. „Iba počas prvého týždňa ho využilo viac ako 3000 zákazníkov. A ku koncu týždňa využilo šrotovné takmer 6000 zákazníkov," povedala hovorkyňa spoločnosti Nay Laura Ondriášová. Na získanie zľavy do 200 eur stačí odovzdať akýkoľvek starý, hoci aj nefunkčný spotrebič.

Podobne to funguje aj v predajniach Electro World. „Po odovzdaní starého televízora získa zákazník nový. Ak odovzdá používaný mobil, môže odísť s novým," vysvetlila marketingová manažérka spoločnosti Darina Ostrolúcka.

Šrotovné ako podporu predaja používajú už aj niektorí predajcovia počítačov. Kúpiť si počítač so šrotovným 33 alebo 66 eur môžu zákazníci napríklad v predajniach spoločnosti Comfor. „Zákazník môže priniesť akýkoľvek starý desktop alebo notebook a vybrať si zo štyroch počítačových zostáv," povedal marketingový riaditeľ firmy Martin Wanke. Postačí aj doklad o odovzdaní starého počítača firme likvidujúcej elektroniku.

Šrotovné dotácie už zvýšili počet spotrebičov odovzdaných na recykláciu. „Za prvý štvrťrok stúpol počet vyzbieraných elektrospotrebičov o 20 percent," povedala marketingová manažérka Združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom Jana Nahálková. Okrem šrotovného sú podľa nej za tým aj nízke ceny šrotu, pre ktoré firmy už elektroniku nevykupujú.