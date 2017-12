Duke Nukem Forever - bitka o mŕtvolu

18. máj 2009 o 14:00 Ján Kordoš

V roku 2000 Take Two zaplatilo Infogrames spomínaných 12 miliónov dolárov za práva na vydanie hry Duke Nukem Forever. Zakladateľ 3D Realms Scott Miller však v rozhovore pre Shacknews rázne prehlásil, že nič vracať nebudú, pretože z tejto sumy ako tvorcovia hry nič nedostali a celý, 12 rokov trvajúci vývoj si financovali sami až na maličkú, bezvýznamnú pomoc od GT Interactive, ktorá sa podľa Millera stala jednou tisícinou celého rozpočtu na hru.

Scott Miller taktiež rezolútne odmietol dohady, podľa ktorých sa Take Two snažilo 3D Realms zachrániť odkúpením značky Duke Nukem a zároveň aj hry za 30 miliónov dolárov. Nič také sa podľa Millera nestalo, pretože by túto ponuku bez zaváhania prijal, značku predal a rozbehol práce na úplne novej hre s priaznivým rozpočtom. Ako to teda v skutočnosti bolo? Žeby Take Two nechali 3D Realms naschvál padnúť na kolená alebo tvrdohlavé 3D Realms nechcel nikto podporovať v bezvýznamnej práci?

Tak či tak, veríme, že Duke Nukem Forever zostane radšej mŕtvym projektom.

Zdroj:Shacknews