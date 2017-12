Ako to vie Indiana Jones s bičom

18. máj 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Indiana Jones and The Staff of Kings ponúkne tradične dobrodružnú zábavu v dobre známom štýle. Minule sme si predstavili príbehové pozadie, tentoraz nás čaká ikona hlavného hrdinu: bič – Indyho zbraň i pomocník, od ktorej sa nepohne ani na krok. A čo všetko budeme môcť s týmto nástrojom robiť, nám ukáže nový trailer.

video //www.sme.sk/vp/9611/

Okrem akrobacie (tarzanovské prehupovanie sa cez priepaste) pôjde o hojne využívanú zbraň. S bičom budeme môcť nepriateľovi vyraziť z ruky zbraň, následne ju zdvihnúť a sami použiť, či si pritiahnuť nepriateľa a ručne-stručne mu vysvetliť, kto je v hre hrdinom.

Hrateľnosť založená na klasických princípoch by sa mohla ujať hlavne na Nintende Wii, kde by ovládanie bezdrôtovými ovládačmi pomocou ich pohybu mohlo dokázať zabaviť nielen fanúšikov archeológa s neodmysliteľným klobúkom, ale aj bežných ľudí. Na výsledok už nebudeme ani dlho čakať, oficiálny termín vydania hry je stanovený na 9. júna.

Zdroj:Gametrailers