Volajte Nay alebo Naj? Vyberte si!

Zdá sa, že v ponuke mobilných produktov vznikol neprehľadný guláš. Tiež neviete s istotou povedať, či máte volať Nay, alebo Naj? Zaručene nie ste sami. Niekto to na celej čiare pravdepodobne pokašľal.

18. máj 2009 o 8:38 Milan Gigel

Keď O2 a Nay pripravovali reklamnú kampaň pre novú, avšak nie až tak výhodnú predplatnú kartu, určite podcenili silu svojich konkurentov. Pri výbere kľúčových znakov reklamy zvolili dva znaky – slovíčko „Nay“ a pevnú minútovú tarifu, kdesi za hranicou 10 centov. Dnes už pravdepodobne vedia, že spravili chybu.

Keď T-Mobile v okamžitom závese spustil reklamnú kampaň na ich Naj volania s podobnou minútovou tarifou, začalo sa všetko miešať. Nielen na televíznej obrazovke, ale aj v étere rozhlasových staníc.

Zrazu neviete, či máte volať Nay, alebo Naj. Isté však je, že T-Mobile vrazil do reklamnej kampane dostatočne veľký balík peňazí na to, aby všetkých nevedomých odchytil pod svoje krídla. Má to však háčik.

Keď sa plní chuti dostavíte na pobočku T-Mobile, aby ste siahli po predplatenej karte bez mesačných poplatkov a viazanosti, bez špeciálneho kupónu nepochodíte. Poradia vám v predajni, že sa máte vybrať do obchodného domu Nay, alebo nie?

Ako to vidíte vy?