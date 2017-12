Firefox v mobile? Môžete sťahovať!

Ak netrpezlivo čakáte na moment, kedy si do svojho smartfónu s Windows Mobile 6 nainštalujete nový prehliadač Fennec, mali by ste vedieť o tom, že práve nastal ten správny čas.

18. máj 2009 o 8:12 Milan Gigel

Vývojári projektu sprístupnili testovaciu alfa verziu, ktorá síce nie je zatiaľ absolútne stabilná, zvedavcom však prezradí, čo všetko môžete od nového prehliadača očakávať. Stačí, ak si stiahnete distribučný CAB balíček z adresy pv-mirror02.mozilla.org...

Okrem svižného behu a kvalitného renderovania stránok sľubujú vývojári prostredie, ktoré bude prostredníctvom CSS konfigurovateľné priamo vývojármi stránok. Znamená to, že používateľské rozhranie bude možné prispôsobovať tak, aby bolo malé rozlíšenie displeja využiteľné čo najlepšie.

Samozrejmosťou je podpora rozširujúcich modulov. V základnej ponuke nájdete napríklad ovládanie gestami, ktoré oceníte pri dotykovom displeji a mizernej klávesnici. Zabudovaná bola aj nápoveda pri vpisovaní adries, ktorá počas písania ponúka weby, ktoré možno máte na mysli.

Aj napriek všetkým snahám je však používateľské prostredie akési zvláštne a pri prvom kontakte nedáva mnoho istoty. Možno je to iba otázka zvyku, možno to chce viac snahy na strane vývojárov. Ako to vidíte vy?