Android bude mať konkurenciu – oFono

Keď sa Intel s Nokiou dohodnú na tom, že sa pustia do vývoja otvoreného systému, v segmente mobilných telefónov to môže znamenať mnoho. Obzvlášť preto, že obe firmy hovoria o otvorenom kóde a linuxovom jadre.

18. máj 2009 o 6:50 Milan Gigel

Nokia vie presne, čo svet mobilov potrebuje – rýchlosť, všestrannosť, modulárnosť a intuitívnosť. Intel má v rukáve technológie, ktoré umožňujú Linux skrotiť tak, aby aj na slabom hardvéri štartoval rýchlo a bežal svižne. Nedávno to ukázal vo svojom projekte Moblin, ktorý je určený pre netbooky a malé prenosné počítače. Ani Nokia nie je vo svete Linuxu nováčikom. Možno si spomeniete na projekt Maemo, ktorý zastrešoval mobilné internetové tablety.

Všetko nasvedčuje tomu, že tímy stojace za touto dvojicou projektov sa spojili do projektu oFono, ktorý by mohol zmeniť svet mobilných telefónov. Keďže a už od začiatku počíta s tým, že bude pripravený pre všetky značky mobilných telefónov, možno sa blížime k dobe, kedy si sami budeme môcť vybrať, ako sa naše mobily budú správať. Bez ohľadu na to, kto ich vyrobil a pre koho sú určené.

Bude mať Android ešte šancu, alebo to obe firmy vzdajú skôr, ako sa prepracujú k výsledku?