Modré veľryby sa vracajú na sever

18. máj 2009 o 7:00

Vráskavce obrovské obnovili migráciu z Kalifornie k pobrežiu Britskej Kolumbie a Aljašky. Zaznamenal to americko-kanadský tím vedcov a ochranárov. Sezónne presuny týchto zrejme najväčších živočíchov na svete prerušilo ich vybíjanie počas éry komerčného veľrybárstva v 19. a prvej polovici 20. storočia.

Veľryby vráskavce obrovské (Balaenoptera musculus) čiže modré veľryby dosahujú dĺžku až 33 metrov a hmotnosť až 150 ton. To z nich robí - v rámci bilancie zostavenej na základe overených údajov - najväčších dnes jestvujúcich živočíchov. A nie je vylúčené, že absolútne najväčších v celej histórii života na Zemi, nevynímajúc dinosaurov.

(To „zrejme" v perexe odráža pravdepodobnú neuzavretosť oceánskej bilancie: rad, žiaľ, dosiaľ neoverených, správ o mimoriadne rozmerných hlavonožcoch krakoch - tvoroch známych z knižného a filmového trileru Beštia - totiž presahuje úroveň rybárskej a námorníckej latiny a odborníci ich berú, spolu s overenými indíciami, vážne.)

Kde a koľko

Vráskavce obrovské sa vyskytujú alebo sa historicky vyskytovali prakticky vo všetkých oceánoch a moriach, výnimkou sú iba menšie vnútorné moria obklopené súšou, ako Stredozemné, Čierne, Červené a Baltické more a Perský záliv v Starom svete a Hudsonov a Baffinov záliv v Novom svete.

Viac ako storočná éra komerčného veľrybárstva ich ale priviedla na pokraj vyhynutia. Dnes, keď už ich lov viac desaťročí (od roku 1966) nie je legálny, sa celosvetová populácia stále odhaduje iba na cca 5 tisíc jedincov (údaje IHW, Medzinárodnej veľrybárskej komisie, z roku 2007). Pritom pred komerčným veľrybárstvom ich podľa kvalifikovaného odhadu žilo azda až 210 tisíc, z toho drvivá väčšina na južnej pologuli, zvlášť okolo Antarktídy.

O čosi presnejšie je určený početný stav najväčšej dnešnej regionálnej populácie, pri západnom pobreží USA - na 2 tisíce jedincov. Na severnej pologuli bývajú modré veľryby menšie, pričom samice sú, tak ako pri iných kosticových veľrybách, ktoré sa živia najmä drobnými kôrovcami, tzv. krillom, na oboch pologuliach o čosi väčšie ako samce.

Návrat k migrácii?

Osobitne kruto zasiahli veľrybári stáda vráskavcov obrovských pri brehoch západnej Kanady a Aljašky. Pôvodne sa predpokladalo sa, že tam sezónne migrovali z juhu od kalifornských brehov. Éra komerčného lovu tieto migrácie mala narušiť, zvieratá sa zjavne naučili vyhýbať sa nebezpečným miestam - aj po roku 1966 ich tam pozorovali vzácne. Rozhodne sa nedalo hovoriť, že by sa tamojšia populácia vráskavcov obrovských regenerovala.

Modré veryby sa miesto toho sústreďovali pri kalifornských brehoch, jednak tohto štátu USA, jednak vo vodách Kalifornského zálivu, ktorý patrí Mexiku. A ešte viac južnejšie vo východnom tropickom Tichomorí. Medzi odborníkmi na morské cicavce napokon prevládol názor, že išlo o dve populácie, pričom tú kanadsko-aljašskú vybili veľrybári.

Zrnko optimizmu, že to predsa len asi bolo tak, ako tvrdil spomenutý pôvodný predpoklad, a že sa veci postupne začínajú dávať do poriadku, priniesla štúdia Johna Calambokidisa z Kaskádského výskumného kolektívu v Olympii (štát Washington, USA) so štyrmi kolegami. Uverejnená bola v časopise Marine Mammal Science.

V tíme boli aj zástupcovia vládnych inštitúcií pre správu oceánov a rybných lovísk z USA a Kanady. Pozorovaniami od roku 1997 presvedčivo doložili prítomnosť kalifornských modrých veľrýb pri brehoch kanadskej Britskej Kolumbie a Aljašky. Vďaka charakteristickým vzorom pigmentových škvŕn na pokožke a tvarom chrbtovej plutvy totiž dokázali identifikovať jednotlivé veľryby, ktoré predtým alebo potom boli vyfotografované pri Kalifornii.

Presnú identifikáciu jednotlivých vráskavcov obrovských umožnili pigmentové škvrny na pokožke a tvary chrbtových plutiev.

Foto: Alexei Calambokidis, Cascadia Research Collective

Príklady identifikácií. Na hornej dvojici fotografií je ten istý jedinec zachytený v roku 1998 pri Kalifornii a v roku 2004 v Aljašskom zálive, na dolnej dvojici iný jedinec, zachytený v roku 2004 pri Kalifornii a v roku 2003 pri Britskej Kolumbii.

Foto: John Calambokidis, Todd E. Chandler a Siri Hakala/SWFSC

Pud alebo globálne otepľovanie

Popravde to samé osebe ešte nedokazuje, že kalifornské vráskavce obrovské oddávna migrovali na sever a že s kanadsko-aljašskými tvorili jednu populáciu, čo sa obnovuje. Kalifornské totiž jednoducho môžu vypĺňať priestor, ktorý sa vyprázdnil vybitím kanadsko-aljašských. Keďže im tam od roku 1966 máločo hrozí (najnebezpečnejšie sú pre modré veľryby poranenia, ktoré utrpia pri zrážkach s rôznymi plavidlami), čoraz viac sa osmeľujú a pudovo expandujú do voľných vôd, k čomu ich azda podnecuje aj zmnoženie populácie pri kalifornských brehoch.

John Calambokidis s kolegami však poukázal na ďalšie možné vysvetlenie. Aktuálne prebiehajúce klimatické zmeny sa nevyhnutne odrážajú aj vo vodách oceánu a mohli spôsobiť - prinajmenšom sezónne - presun koncentrácií hlavnej potravy vráskavcov obrovských, krillu, viac na sever, takže veľryby len sledujú svoj zdroj obživy.

Nech už je to tak alebo onak, modré veľryby sa znovu začínajú častejšie objavovať vo vodách pri brehoch Britskej Kolumbie a v Aljašskom zálive, čo je zaiste dobrá správa. Počty doteraz pozorovaných jedincov neboli vysoké a nedovoľujú prísnu štatistiku, hoci sa zdá, akoby týchto zvierat na severe od roku 2003 do 2007 pribúdalo, v poslednom z týchto rokov tam bola pozorovaná aj samica s mláďaťom.

USA i Kanada majú vráskavcov obrovských, pravdepodobných veľkostných rekordmanov v ríši živočíchov, na zoznamoch ohrozených zvierat. Figurujú aj na známom Červenom zozname Medzinárodnej únie pre ochranu prírody IUCN. Vráskavce obrovské sú všade celoročne prísne chránené, výnimku nemajú ani domorodí lovci.

Hlavné zdroje: Marine Mammal Science z mája 2009; Komuniké NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) z 11. mája 2009; Databázy NOAA, stav zo 17. mája 2009.