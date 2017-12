Take 2 žaluje tvorcov Duke Nukem Forever

15. máj 2009 o 14:45 Ján Kordoš

Neustále odkladanie ambiciózneho titulu napokon prerástlo do vtipov, avšak ako sa zdá, v Apogee sa smiať nebudú. Keďže však vývojársky tím skrachoval, je veľmi pravdepodobné, že Take 2 bude odškodnené získaním licencie na Duke Nukem Forever a možno i celú značku Duke Nukem. Pre hru by to bolo vykúpenie – možno by sa napokon po predaní inému vývojárovi objavila na trhu. Zatiaľ sú to však len špekulácie, uvidíme ako sa celá situácia okolo nesmrteľnej hry vyvinie.

Zdroj:Kotaku