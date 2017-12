Sony má za posledný fiškálny rok miliardovú stratu

15. máj 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Najhoršie však je, že väčšinový podiel na strate Sony má práve herná divízia, ktorá prispela posunu do červených čísel stratou 613 miliónov dolárov. To aj napriek tomu, že sa herná konzola Playstation 3 predávala s 10% nárastom oproti minulému roku a pokorila hranicu 10 miliónov predaných kusov za rok. Vynikajúco si vedú aj herné tituly, ktorých predaj stúpol o takmer 80%. Môže za to vydanie viacerých očakávaných hitov (Metal Gear Solid 4, Resistance 2, Killzone 2...).

Handheld Playstation Portable mal taktiež pozitívne obdobie, za minulý fiškálny rok sa predalo celkovo 14.11 milióna kusov, čo je oproti predošlému roku nárast o 300 tisíc kusov. Playstation 2 v predaji stále klesá (7.81 mil. kusov), no stále ide o žiadaný tovar hlavne kvôli neskutočne nízkej cene. S PS2 počíta Sony i naďalej, a to i napriek výrazne znižujúcemu sa počtu vydaných titulov pre túto platformu.

V Sony už teraz predpovedajú, že ani najbližší rok nebude ružový a očakávajú stratu – len aby nebola herná divízia v tak veľkom mínuse ako tento fiškálny rok. Podľa odhadov je na ďalší rok predpoklad, že PS2 sa predá 5 miliónov kusov, na druhom mieste bude PS3 s 13 mil. predaných kusov a PSP si znovu polepší a predá sa až 15 mil. kusov tohto handheldu. Sony však bude potrebovať predovšetkým hry, hlavne exkluzívne tituly.

Mnohí herní analytici kritizujú Sony za slabšiu podporu prenosnej konzoly PSP, na ktorú je vydávaných stále menej a menej hier. Na PS3 stratilo Sony exkluzivitu mnohých značiek. Už len séria Grand Theft Auto, ktorej štvrtý diel vyšiel na všetky platformy, má viac priaznivcov na konkurenčnom Xboxe 360 z dôvodu špeciálnych rozšírujúcich datadiskov, za ktoré si Microsoft zaplatil. Sony stratilo viac podobných značiek (Devil May Cry, Final Fantasy) a na Xbox 360 začínajú vychádzať stále častejšie i japonské RPG hry. Japonský gigant sa preto zameriava na nové značky, ktoré vyvíja interne.

Zdroj:Kotaku