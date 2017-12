Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena - a monštrá dostali strach

Temnota je jeho domovom. Krv mu na rukách nikdy neuschne. Ak povie zbohom, je to definitívne. Robí neustále problémy. Nebojí sa ničoho a nikoho – všetci sa totiž obávajú jeho.

15. máj 2009 o 13:20 Ján Kordoš

Po dvojici filmov (plus jeden animovaný snímok) prichádza jeden z najcharizmatickejších akčných hrdinov znovu na hernú scénu. A že to bude jazda, na to si vsaďte svoje zuby, pokým ich ešte máte.

Riddick, Richard B. Riddick

Povedzme si to úprimne. Keby Riddicka nezahral (ako vo filmoch, tak aj v hrách) Vin Diesel, nemal by tento „hrdina“ potrebnú charizmu a jeho príťažlivosť by stála na hlinených nohách, ktoré by sa pri sebemenšom vánku mohli rozsypať na prach a postava by padla do svojich výkalov. Lenže Diesel má svojský šarm. Svedčia mu výhradne úlohy, v ktorých má zahrať drsnú, chladnokrvnú postavu bez akéhokoľvek prejavu emócií. Svedčalo mu to v Rýchlo a Zbesilo, kde vlastne potiahol celý, pomerne stupídny, film. Dokázal neznámy snímok Čiernočierna tma a Kronika temna vyniesť medzi filmy, ktoré milovníci akčných prestreliek milujú. A v hre? Bez neho by išlo o obyčajné, priemerné, ničím nevynikajúce spojenie akčnej hry a stealth zakrádania sa. Lenže Diesel na hre aktívne spolupracoval so svojim vývojárskym tímom Tigon Studios. Je to vidieť. Nielenže Riddick vyzerá ako jeho filmová predloha, ale ho vo svojom hereckom výkone i prekonáva!



Hneď na začiatok básniť o hlavnom hrdinovi, hlavne ak niektorí nemusia tušiť, kto to vôbec je, koľká bije a prečo tu vychvaľujeme do nebies dnes už takmer zabudnutého herca. Pre vás môžeme spomaliť, ale je to len danie nohy dole z plynu, brzdiť sa nebude. Niekedy ďaleko v budúcnosti, si pokojným životom predieral Riddick, vrah vrahov, bezcitný, vyholený, neustále hádžuci jednu skvostnú hlášku za druhou. Assault on Dark Athena obsahuje hru predošlú (Escape From Butcher Bay) a takisto rozšírenie o novú kampaň. V prvom Riddickovi sme sa snažili dostať z prísne stráženého väzenia v Butcher Bay. Hra vyšla ku koncu roku 2004, čím pre seba získala titul najlepšia hra, ktorú nik nehral. Ona totiž vyšla v období, kedy sme si darovali pod vysvieteným stromčekom darčeky a najbližší mesiac po novinkách nikto ani len nepozrel. Hodnotenia však boli nesmierne vysoké a hoci hra zapadla, i teraz môžeme prehlásiť, že neprávom. Tak nám ju vývojári predhodili ešte raz.

Ak ste prvý diel hrali, nič vám nebráni skočiť rovnými nohami do nových sra... úrovní. Riddick síce z Butcher Bay utiekol, ale problémom sa nevyhol. Tentoraz mu na krk dýcha jeho stará známa Revas. Musí sa dostať z jej lodi Dark Athena preč, ale Revas to len tak nenechá a bude lietať minimálne perie. A nepriatelia. Nebudeme zachádzať do podrobností, obom kampaniam sa venujeme špeciálne. Nevidíte na tom nič prekvapujúce? Ono potom skutočne neviete nič o Riddickovi. Riddicka totiž musíte milovať a ak to tak nie je, zbytočne tu smradíte.

Takže. Riddick nemá city, nikdy ho nikto nevidel usmiať sa a dáva jednu podarenú hlášku za druhou. Žiadny McClane, žiadny Duke Nukem, ale Riddick, vážení! Hovorí krátko, v jednoduchých vetách, niekedy stačí jedno slovo (Vojak zatvorí pred Riddickom mreže, takže nemôže prejsť. Vojak sa začne radovať, vyskakovať a vykrikuje na Riddicka: „Kto je teraz tvoj ocko?“. Riddick vytiahne pištoľ, cez mreže ho zastrelí a precedí cez zuby: „Riddick.“). Ono to funguje, ono to sakramentsky funguje. Čo veta, to hlod. Ak patríte medzi milovníkov akčných hrdinov, ktorí metú jednu podarenú vetu za druhou (nie Križovatka Smrti to rozhodne NIE JE), máte na piedestále postaveného Posledného Skauta. Riddick je niečo podobné, len nekrváca, pretože krvácajú všetci okolo neho. Nemá lásku, pretože nemá city. Riddick je totiž borec a najlepší akčný hrdina v hrách. Max Payne má vynikajúcu depresiu, Niko Bellic skvelý prízvuk a podobne – lenže Riddick keď otvorí ústa, už dopredu výskate, čože to z neho zase vylezie. Ostatné postavy sú na tom podobne. Vynikajúco napísané dialógy alebo hlášky sú síce vulgárne – a to ku***** vulgárne, niekedy budete žasnúť nad slovnými spojeniami – ale stále ide o kvalitnú prácu, ktorá dodáva nehostinnému univerzu potrebnú atmosféru. Vyznieva reálne, nikto sa tu nehrá s čajovou súpravou. Ak ste v prítomnosti najväčšieho odpadu ľudstva, musí to predsa tak i vyzerať. Riddick je borec a pokým to bezvýhradne neakceptujete, ani zďaleka nevyužijete potenciál hry. A ten dabing – nie, Dieselov hlas je stále rovnako monotónny a práve to z neho robí úžasného hrdinu. Len tak mimochodom - Riddick chladnokrvne zabíja. Pri jeho decentnej práci s ostrým kovom si povšimnete bravúrnu prácu rúk. Mľask.

Hra

Pri pohľade na screenshoty vidíte, že toto nebude len tak obyčajná strieľačka z vlastného pohľadu (všetky obrázky priamo z hrania českej verzii nájdete v galérii hry). Ono vlastne nemusíte ani strieľať, ale kto by odolal ponuke, ktorá je síce výrazne obmedzená (brokovnica, automat, samopal a futuristický flusomet s prísavnými strelami, ktoré aktivujete, ak to uznáte za vhodné), ale zároveň dostačujúca. Riddick nie je žiadnym pištolníkom. V Butcher Bay zistíte ako prišiel k svojim novým očiam a od tohto momentu budete tmavé kúty využívať takmer neustále. Celá hra je založená na zakrádaní sa, čisto strieľaním sa prepracujete dopredu leda tak s cheatmi, prípadne extrémne presnou muškou. Tú majú však i nepriatelia. Akonáhle sa dostanete na tmavé miesto a kvoknete si, obraz naberie odtiene modrej farby. Znamená to, že vás nik z protivníkov nevidí, ani ak je vo vašej tesnej blízkosti, leda že by do vás vrazil. Nie je nič jednoduchšie ako v temnote podísť k nepriateľovi a chladnými čepeľami ulak pretrhnúť jeho linku života. Tiché a účinné zabíjanie, pričom i tomu sa môžete vyhnúť, stačí totiž Riddicka dostať z miesta A na miesto B, na mŕtvoly sa nehľadí. Akonáhle ste v tzv. Bezpečnej zóne, kam protivníci z vedľajšej miestnosti nemôžu ísť, ste za vodou.

Boje zoči voči sú nesmierne naturalistické. Či sa už budete mlátiť päsťami, použijete nôž, skrutkovať, boxer alebo pálku, vašim najlepším a najčastejším spoločníkom sa stanú čepele ulak. Nádherný čardáš mordovania, bodania, podrezávania, trhania väzov – to je síce krvavé mecheche, pre niekoho i morbídne, no každý súboj si užívate a pohltí vás. Nie nadarmo, smrť totiž číha na každom rohu a keď poľavíte na chvíľu, aj ten najneškodnejší nepriateľ z vás spraví behom pár sekúnd prílohu k zeleninovému šalátu. Výrazné stealth prvky tak dávajú najavo, že nejde len o nezmyselné zabíjanie, kde mŕtvoly padajú po desiatkach. Na každú sa musíte pripraviť, odhadnúť správny moment. Sledovať a čakať. Alebo to risknúť, vybehnúť na protivníka a dúfať, že sa neobjaví posila. Strelné zbrane budete možno ako mz využívať na zostreľovanie zdrojov svetla: lampy a neóny doslúžia, vyvolajú paniku v radoch nepriateľa a vy sa ocitáte na koni. Lenže niektorí protivníci disponujú baterkami a niekedy sa „zhasnúť“ proste nedá. Kradmý pohyb alebo beh či dokonca akcia. Je to na vás a skúšať môžete neustále.

Po čase sa však dostanete do miest, kde vládne úplná tma a nepomôže vám ani kvoknutie. Čiernočiernu tmu modré odtiene neprebijú a vtedy prichádza moment, kedy si Riddick zloží svoje ochranné okuliare. V priebehu úteku z Butcher Bay zostane Riddick citlivý na svetlo. V tme vidí ako bežní ľudia za bieleho dňa, no akonáhle sa pozrie na zdroj svetla, vidí len pálivú bielu. Potom si musí nasadiť špeciálne okuliare, aby ho svetlo neoslepilo úplne. Jednoduchá myšlienka, skvelá hrateľnosť. Striedanie jednotlivých módov vytvorí na obrazovke nielen niekedy až halucinogénne divadlo, ale podtrhne chladný svet útrob lode či väzenia (modrá) alebo kontrast bezvýrazného dizajnu budov s oslnivou žiarou pri oslepení. O Riddickovi môžeme pokojne hovoriť ako o graficky zaujímavej hre. Nebude vám imponovať príťažlivosť grafických efektov, detailných textúr či interaktivita prostredia. To je tu všetko na priemernej úrovni. Vlastne jediné, čo vás zaujme, sú modely postáv a ich pohyby, inak je všetko nevýrazné. Dynamické tiene pri tichom čakaní sa začnú drať na povrch atmosféry so zapnutým svetlom baterky v úplnej tme. Farby sa vám rozmažú a obrátená situácia (vy vidíte v tme, protivník zas vďaka svetlu baterky, pričom slepota je obrátená) doslova prská adrenalínom. Pocítite surovosť spracovania, chladnej architektúry, prázdneho a strohého, no účelného dizajnu lokácií. Ako päsť na oko neskôr pôsobia pasáže na planéte v Assault on Dark Athena.

Aby však nebolo vyzradené mnoho, tešte sa na chodby, v ktorých na manévrovanie môžete zabudnúť i na rozsiahle hangáre, haly. Všetkého je tu dostatok, každý si nájde to svoje. Strieľanie je mierne ťažkopádne, pričom je otázne, či je to dané ovládaním. Riddick však nie je primárne koncipovaný ako shooter, a to, že hru sledujete z vlastného pohľadu, ešte vôbec neznamená, že ide o strieľačku. To zistíte sami. Okrem akčných pasáží vás čaká aj „tomb raiderovské“ zdolávanie prekážok. Budete šplhať na bedne, rúčkovať po tyčiach, zakrádať sa vo ventilačných šachtách, loziť po rebríkoch – a niekedy máte dokonca na výber. Pôjdete k cieľu – povedzme k dverám – priamo, čiže cez mŕtvoly, alebo radšej využijete prostredie a budete sa snažiť ostať nevidenými? V tom je kúzlo Riddicka. Zabíjať zabíja, o tom niet pochýb, smrť nepriateľa je navyše brutálna a krvavý masaker vás čaká na každom rohu. Otázkou už len ostáva či vás niekto pri jatkách prichytí, či niekto nájde mŕtvych vojakov alebo dronov a podobne. Základné herné princípy sú inak minimalizované na otváranie dverí, pričom celé je to riešené adventúrnym štýlom. Na svojej ceste natrafíte na niekoľko postáv, s ktorými vediete rozhovor. Systémom niečo za niečo postupujete ďalej. Funguje to výborne, aspoň si oddýchnete od adrenalínových pasáží.

Escape from Butcher Bay

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Escape from Butcher Bay je hrou takmer 5 rokov starou a je to poznať. Nielen vidieť, hoci grafika prešla miernym faceliftingom, stále to je len a len priemer, ktorý v porovnaní s inou AAA konkurenciou proste neobstojí. Nevadí, o grafiku nám ide až v druhom rade, postačí nám, ak z neho sála atmosféra. Vidno, že vývojári zo Starbreeze sa časom skutočne učia a ak porovnáte pasáže z Dark Atheny s dizajnom Butcher Bay, budete ohromení. Escape from Butcher Bay však drží nad vodou i dnes čosi iné. Atmosféra. Riddick prichádza do obávaného väzenia, kde sa buď podriadite bezcitnej stráži, ktorá má svojich obľúbencov alebo ste odsúdení na istú smrť. Dobre, pre Riddicka to neplatí, ten ide za svojim cieľom: chce utiecť. Lovec podradných živlov, ktorý ho na Butcher Bay priviedol, Johns, nedopadne pri konfrontácii s miestnym šéfom celej väznice. Hoxiem, najlepšie. Síce plytký, hollywoodsky scenár, no zároveň i príťažlivý a akčný.

Ste vhodení do nehostinného prostredia, postupne si robíte kontakty, plníte jednoduché úlohy a získavate nenápadné zbrane. Dvíha sa váš rešpekt, pomerne rýchlo prichádza vzbura a to nie je všetko. Neskôr sa totiž dostanete do miestnych dolov, odkiaľ by ste chceli (znovu) ujsť a práve tu vás zastihne prvé stretnutie s mechmi, ktoré vás dokážu zabiť behom okamihu. Opúšťate špinavé priestory väznice a tentoraz si užívate podzemné peklo. To skutočne otvorí svoje brány (veď čo by to bolo za hru, keby podzemie neskrývalo vo svojich útrobách čosi pekelné), ale to by aj stačilo. Príjemné na Escape from Butcher Bay je, že dej za každých okolností plynie. Neustále sa niečo deje, máte čo na práci, nie je to len o chodení rovno za nosom – vlastne je, lenže tu máte pred sebou rozsiahlu spleť chodieb, kde sa motáte dokola a hľadáte, komu by ste mohli vyhovieť, aby vám podal pomocnú ruku v postupe ďalej. Zatiaľ čo v iných hrách sú úrovne vytvorené ako lineárny chodník, kde idete jedným smerom a nemôžete sa ani zastaviť, o otáčaní nehovoriac, je Riddick viac uveriteľný, otvorenejší. Tieto základy položené pekne dávno sú samozrejme využité aj v Dark Athene, ale užijete si ich aj tu. Navyše pochopíte niekoľko súvislostí.

Celkovo je Escape from Butcher Bay nielen stealth hrou skombinovanou s akciou (zo začiatku totiž nemôžete ani vziať zbrane po nepriateľoch, pretože sú zakódované na DNA v databáze), ale i vynikajúcou ukážkou vzťahov medzi väzňami samotnými a vytvorenými gangmi, bacharmi a trestancami, despotickými a namysleným šéfom, či dokonca väzením budúcnosti, kedy sa nevhodných osôb dokáže ľudstvo zbaviť. Vytvorený svet je uveriteľný, sála z neho atmosféra nielen plná tajomna, ale i dobre napísanej zápletky.

Assault on Dark Athena

Vy však zrejme chcete radšej počuť čosi o novej kampani, ktorá bola k pôvodnej hre pridaná ako bonus. Žiadny bonus, ale skutočne plnohodnotné rozšírenie, a to dokonca v takej podobe, že niektorí by považovali Dark Athenu za samostatnú hru. Stačilo vziať koncept z Butcher Bay, nechať ho pár rokov odstáť, tam ubrať, tu pridať a máme vlastne starú dobrú hrateľnosť, no všetko je akoby viac zhustené. Jednotlivé momentky, ktoré vás nútia ísť ešte ďalej, prekročiť ďalší checkpoint, splniť ešte jednu úlohu, sú na palube Dark Atheny zastúpené až hriešne často a mnohé úlohy prehliadnete alebo budete ignorovať. Atmosféru ťahá dopredu ako silný motor v maličkom aute a nestačíte sa držať. Ťažko sa to dokumentuje bez možnosti priložiť konkrétne momenty, lenže práve ich odhalenie vás pripraví doslova o filmový zážitok. Treba nájsť kompromis a niektoré veci len načrtnúť v náznakoch.

Už z našich dojmoch z hrania preview verzie viete, ako sa to celé začína – a aby tu nesvietil žiadny spoiler, vynecháme nadväznosť na prvý diel. Riddick sa ocitá na palube vesmírneho korábu Dark Athena, ktorý je rajom nájomných zabijakov, žoldnierov. Už to však nie sú ľudia, ktorí by sa riadili aspoň základnými pravidlami humanizmu. Zabíjajú pre potešenie, trápia a trýznia. Psychicky rozpadnuté osobnosti vám dokonca pomôžu, ale či cena za službu nebude privysoká, ešte netušíte. Zverstvá, ktoré sa na lodi dejú, vám budú vysvetlené počas hrania. Všetkému už niekoľko rokov šéfuje Revas, ktorá by najradšej videla Riddicka zomierať, ale uspokojí sa aj z jeho mŕtvolou, len nech už dodýcha. Cieľ je teda jasný: opustiť Dark Athenu, na ktorej je Riddick nedobrovoľne uväznený a keď sa podarí, odstrániť z cesty Revas. Úvod sa nesie v postupnej infiltrácii, tichom postupe, odhaľovaní tajomstva dronov. Revas totiž používa ľudských otrokov ako svoje bábky, ktoré riadia ako vo virtuálnej realite jej podriadení. Preto potrebuje prísun nových duší a tie získava zajatím iných plavidiel v odľahlých kútoch vesmíru. S jednou z posádok zajatej lode budete priamo spolupracovať a keby nebol Riddick chladný ako skala, možno by sa dalo polemizovať o – aspoň minimálnom – vzťahu. Náš hrdina však nepohne ani brvou, hoc niektoré momentky patria medzi chvíle, ktoré si radi zapamätáte a budete na ne spomínať. A nech nesú aj dávku klišé, v hernom prostredí a hlavne s riadnou dávkou Riddickovej bezcitnosti ide o kvalitné pasáže. Žiadne prezrádzanie, budete sa baviť.

Dark Athena je omnoho drsnejšia, živelnejšia, trpkejšia, chladnejšia a zároveň i smutnejšia. Stretenete sa síce s nevinnými ľuďmi, no ako to už s každým, kto sa ocitne v Riddickovej prítomnosti chodí, tak to i ostane. Bez spoilerov sa znovu do hrania zakrádajú chvíľkové myšlienky o bezcitnosti ľudí, ktorí sú automaticky naprogramovaní na páchanie násilia. Degenerácia pri absencii svedomia robí z niektorých stroje na zabíjanie. Lenže čo je vlastne náš hrdina. Je Riddick iný? Žiaľ, ani veľmi nie. Takto sa pretlčiete Dark Athenou, znovu si vyskúšate aj ťažkú techniku, ktorá sa konečne ovláda omnoho rozumnejšie ako v predchodcovi. Dokonca dostanete pod ruky i samotných dronov. Zbrane, ktorú po sebe zanechá dron síce nemôžete klasicky vziať do svojich rúk, no stačí pozdvihnúť mŕtve telo a strieľať i s praktickým štítom. Akýkoľvek pohyb je však v tomto prípade obmedzený na pomalé cúvanie, takže si veľmi dobre rozmyslíte, či drona zabijete niekde potichu a v tme, alebo ho klepnete v strede presvetlenej chodby dúfajúc, že ostatných vystrieľate. Takto to nefunguje.

Nie, že by sa umelá inteligencia protivníkov zlepšila, no pôsobí prirodzenejšie a okrem skrývania dokážu aj využívať prostredie a niektoré prekážky obídu, aby sa k vám dostali z druhej strany. Príliš veľkú agresivitu však nečakajte, mnohé temné kúty sú tu len a len pre vás, takže ak budete jednať potichu a diskrétne, nemusíte sa dostať do priamej paľby. Práve tá je totiž zničujúca. Ak nie ste v úkryte, nepriateľ sa trafí a sakramentsky to bolí. I napriek spustenému alarmu sa jednotky po chvíli vrátia k svojej bežnej činnosti, príliš ich vaša prítomnosť nerozhádže. Zdravie je dopĺňané ako v minulosti: po mape sú rozsiate špeciálne stanoviská, v ktorých sú ozdravovacie kredity. Napichnete sa na ne a podobne ako napríklad v sérii Halo sa vám obnoví časť zdravia zobrazená štvorčekmi v rohu obrazovky. Ak sa vám minie energia z jedného štvorcu, musíte ju doplniť práve prostredníctvom tohto prístroja. V prípade, že je štvorček minutý len čiastočne, časom dorastie do pôvodnej hodnoty. Stanoviská nemajú neobmedzený počet ozdravovacích kreditov – maximum sú štyri, avšak cestou nájdete niekoľko špeciálnych nabíjačiek, ktoré doplnia prázdnym staniciam kredity.

Prostredie sa tentoraz mení omnoho častejšie a taktiež i architektúra Dark Atheny dokáže prekvapiť. Raz ste v chladných miestnostiach, inokedy prechádzate cez gigantické priestranstvá či sa dokonca prejdete aj po povrchu vesmírneho plavidla. Neostanete len vo vesmíre, no podrobnosti o výlete na povrch planéty Aguerra nebudú prezradené. Práve tu sa k slovu častejšie dostane streľba – na jednu stranu ste ohúrení kombináciou pomerne primitívnych stavieb a pokročilej technológie, no celé je to zadupané do zeme nutným využívaním strelných zbraní. Súboje s alfa dronmi (niečo ako alfa samec, čiže poriadne prerastené monštrum, ktoré neprehliadnete) sa začnú stávať monotónne, pretože prídete na účinnú taktiku a už ju len aplikujete na ďalšieho a ďalšieho. Malá pomôcka: nechránený chrbát. Horšie však je, že pohyb Riddicka nie je príliš prívetivý k rýdzo akčnému behaniu a strieľaniu. Je to príliš toporné a keďže tu nenájdete ani, dnes už klasickú, funkciu ukrývania sa za prekážky, budete pri súbojoch nesvoji. Stále sa to dá ustáť, dokonca aj enormnú presilu zdoláte, no pocitu, že sa to akosi k ponurej atmosfére a hrateľnosti Riddicka nehodí, sa nezbavíte. Konzolová predloha sa nezaprie.

A žili až kým nepomreli

Dosť bolo rozprávok. Riddick má samozrejme aj vady. Nepríjemné prepínanie kamery do third person pohľadu pri preliezaní síce vyzerá efektne, no pri jednej pasáži, kedy musíte všetko správne načasovať a pohľad sa vám prepína, nestíhate sa v priestore orientovať, budete túto efektnú featurku preklínať. Navyše to odťahuje od atmosféry: vydáte príkaz, kamera sa prepne na dobre vymodelované Riddicka, spravíte to, čo máte (rebrík, šplhanie, rúčkovanie) a znovu blik, už na svet pozeráte vlastnými očami. Je to jednoducho divné. Taktiež ovládanie – nie, že by bolo zlé, ale po celý čas sa nezbavíte dojmu, že ho vlastne poriadne nemáte v rukách. Menšie technické problémy pripisujeme na vrub review verzii (čiže nie tej, ktorú kúpite vy v obchodoch) a musíte len veriť, že podivné sekanie Riddickovej postavy pri priblížení sa k niektorým objektom vás pri hraní nepostihne.

Všetky hry od Starbreeze majú jedného, spoločného ducha: sú akési mierne pomalé, nasiaknuté atmosférou, nechcú vás nútiť ísť rovno za nosom, ale bádať a užívať si každú sekundu, odhaľovať nenápadne ukryté odkazy. Stále sú to však akcie. A tieto sekvencie sa hrajú podivne, akoby to nemalo grády. Riddick i The Darkness sa neboja chytiť násilia, krvi, vulgarizmov, ale balia to do skvelej atmosféry, ktorá vás opantá práve tým, že zbytočne neťahá ružovú tam, kde na vás čaká len čierna. Riddick je výzvou a pri špeciálnom balené 2 v 1 (pôvodná hra i pokračovanie) sa do toho oplatí ísť. U nás navyše dostanete hru lokalizovanú do českého jazyka v podobe titulkov. Riddick je pre skutočných hardcore hráčov jasnou voľbou: skúsiť to treba. Ostatných nemusí chytiť drsná atmosféra.

Zlomok skvelých hlášok z Dark Atheny: Nepriateľ: "Měl bych přidat do kroku."

Riddick: "Postarám se, aby ti to vytetovali na mrtvolu." Revas: "Tak do toho, Riddicku. Co kdybysme začali znovu? Co takhle malý dialog mezi námi dvěma? Nebo spíš monolog, jelikož... Ty mi stejně neodpovíš, nebo jo?" Riddick: "Všichni nakonec krvácej stejně." Riddick: "Jestli je to pro tebe nějaká útěcha, byl's lepší než průměr. Alespoň něco." Riddick: "Tohle je město duchů. Vybudovaný na strachu a prázdných slibech. Je to jak doma." Riddick: "Nikdo nechce umřít. Ale všichni musej." Riddick: "Ten plyn není smrtelný. Já jo." Riddick: "Když tě volá smrt, nepospíchej s odpovědí." Riddick: "Věděla jsi, že tu máš škodnou. Jen jsi netušila jak velkou." Riddick: "Na svou minulost můžeš zapomenout, ale ona si tě vždycky najde." Revas: "Tak ty si myslíš, že můžeš utýct?!"

Riddick: "Nemyslím, vím." Riddick: "Když řeknu sbohem, je to navždy." Riddick: "Zůstaň, kde jsi. Já těm příšerám ukážu pravej význam slova strach." Riddick: "Slitování je pro slabochy. Nečekej ho. Nikdo ho nedostal." Riddick: (asi jeho najdlhší monológ): "Kde je nenávist, rozdávej spravedlnost. Kde je bezpráví, rozdávej milost. Kde jsou pochyby, dávej naději. A nechť rychlá a jistá smrt postihne ty, kdož mi stojí v cestě. Modlitba by to asi bejt nemohla, ale zní to dobře." Riddick: "Jsem chodící trest smrti." Vojak 1: "První věc, kterou udělám, že kupim Ellie novou nohu, a mladej dostane svou první raketu. Zdobenou diamanty."

Vojak 2: "Ne, ne, ne, já koupím dům na břehu Dengálskýho moře, na Helionu Prime, a na tohle všechno zapomenu. Budu součástí přírody. Součástí všeho."

Vojak 1: "Hovno. Diamantama posázená raketa. To nepřebiješ." Riddick: "Máme nějaký účty, co budou už brzo vyřízený." Jaylor: "Jsou kouzelný, když jsou mrtvý. Ach, užiju si trochu srandy s mrtvým kuřetem." Riddick: "Jsem posel z pekla. Jmenuju se Riddick." Riddick: "Nestarej se o to, co jsem pro tebe udělal. Starej se o to, co udělám tobě." Lynn: "Pomůžeš mi, Riddicku?"

Riddick: "Mohl bych. Jenže lidi, kterým pomáhám..., končej jako mrtvoly."