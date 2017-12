Router preverí, či ste človek, alebo počítač

S novou úrovňou bezpečnosti prichádza na trh firma D-Link. Keďže tvorcovia počítačových vírusov a červov sa začínajú zaujímať už aj o smerovače, firma nasadila novú úroveň ochrany.

14. máj 2009 o 8:05 Milan Gigel

Pri prihlásení už nebude stačiť iba používateľské meno a heslo, ale rozlúštiť budete musieť aj grafický kvíz – captcha. Znamená to, že aj keď ste z lenivosti výrobcom prednastavené heslo nezmenili, s obyčajným slovníkom vírus nepochodí. Samozrejme, platí to iba pre prístup cez webové rozhranie – ostatné možnosti konfigurácie zostali nezmenené.

Captcha je dostupná v novom firmvéri pre modely DIR-615, DIR-625, DIR-628, DIR-655, DIR-825, DIR-855, DIR-685 a DGL-4500. Kedy sa pridajú k tejto iniciatíve ostatní výrobcovia zatiaľ nevieme.

Nuž a prečo je okolo tých smerovačov stále veľa rečí? Ak získa útočník prístup k zmene nastavení, môže váš počítač umiestniť do DMZ zóny aby bol dostupný aj priamo z internetu, alebo môže zmeniť nastavenia pre name server, aby vám podvrhol kópie webov tam, kde očakávate ich originály. A to samozrejme nikto z nás nechce.