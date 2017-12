Prvé informácie o Call of Duty: Modern Warfare 2

13. máj 2009 o 16:30 Ján Kordoš

I tentoraz očakávame dve kampane za dve rôzne postavy, pričom jedna z nich bude situovaná do zasneženého prostredia. Ak sa tešíte na štveranie sa na ľadové kopce, nemusíte nadávať na prehnaný optimizmus. Modern Warfare 2 totiž bude omnoho slobodnejšia hra čo sa týka možnosti pohybu. Hráč už nebude obmedzený na jedinú cestu, ale si môže vybrať vlastnú trasu k hlavnému cieľu misie. Konečne tak nebudeme musieť prispôsobovať vlastný štýl boja tomu, ktorý navrhli samotní vývojári. Pre tichých sniperov sa tak odkrýva neprebádané pole pôsobenia (hlavne v Call of Duty) a môžu sa sústrediť na stealth postup. Ak vám však tiché zabíjanie nevyhovuje, stačí vziať do rúk pušku s najväčšou hlavňou a bežíte dopredu.

V Infinity Ward si priznali nie vždy príjemný (ak vôbec niekedy príjemný bol) respawn protivníkov, ktorý ustal až po prekročení určite (tvorcami zvolenej) neviditeľnej línie. Na skripty tvorcovia nezanevreli, predsa len chcú ponúknuť dych vyrážajúci zážitok, no naskriptovaných situácií bude viacero, spustia sa v rôznych momentoch, pričom záleží (ako už bolo vyššie spomenuté) len na vašom postupe a spôsobe hrania. Nemali by nás však obmedzovať nekonečné vlny nepriateľov.

Keďže príbehovú kampaň pôvodnej hry podľa vývojárov dokončilo 12 miliónov hráčov, chcú si dať tvorcovia na príbehovej kampani záležať. Opäť nepôjde o žiadny epický príbeh, dohráte ju približne za rovnaký čas ako v jednotke – čiže by nám to malo trvať približne 6-10 v závislosti na zvolenej obtiažnosti. Dianie na obrazovke však bude vďaka otvorenejšiemu priestranstvu a rozumnejšiemu, nie tak umelému, skriptovaniu pri viacnásobnom hraní rôznorodé.

Pribudne možnosť ovládania vozidiel (môžete ich v určitých situáciách použiť, no zároveň na seba tým pádom upozorníte nepriateľov). Veľmi príjemne pôsobí upravovanie zbraní – tentoraz nielen u hráčov v multiplayeri, ale rozdielnu výbavu u zbraní využije i nepriateľ. Kooperatívny multiplayer sa v kampani nekoná, jedinou možnosťou pre spoločné hranie ostáva Special Forces Mode. V ňom nájdete zbierku špeciálne vytvorených máp, ktoré sú prispôsobené pre kooperatívne hranie. Podobne ako v Gears of Wars i tu bude fungovať oživovanie krvácajúceho parťáka, hovorí sa o štítoch a podobne.

O technickom spracovaní je zatiaľ priskoro hovoriť, určite sa však máme na čo tešiť. Veď štvrtý diel Call of Duty prišiel ako prvý s plne funkčným modelom priestrelných objektov v závislosti od materiálu a ich zloženia. Podarí sa Infinity Ward znovu pripraviť herný hit a posadiť hráčov na zadok alebo máme očakávať ďalšie nudné pokračovanie?

