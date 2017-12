Praľudia používali zložené lepidlá

Pokusy potvrdili, že praľudia už pred 70-tisíc rokmi zvládli abstrakciu a dokázali myslieť na viac vecí súčasne. Ako vynikajúci chemici totiž zohľadnili pri výrobe lepidiel viac faktorov.

14. máj 2009 o 0:00

Pokusy potvrdili, že praľudia už pred 70-tisíc rokmi zvládli abstrakciu a dokázali myslieť na viac vecí súčasne. Ako vynikajúci chemici totiž zohľadnili pri výrobe lepidiel viac faktorov.

BRATISLAVA. Spoľahlivo zasadiť presne mierený úder bolo rozhodujúcim predpokladom úspechu pravekého lovu.

Praveké lepidlá Najnovsie spravy Jednozložkové lepidlá ľudstvo pozná už 200-tisíc rokov, o čom svedčia stopy lepidlá nájdené v Taliansku.

Zložitejšie lepidlá sú mladšie: minerálne živice sa našli napríklad v Sýrii pred 40-tisíc rokmi.

Nové pokusy so zmesou prírodného okru (hematit, oxid železitý) a rastlinnej gumy, reprodukujúce výrobky obyvateľov juhoafrickej jaskyne Sibudu spred 70-tisíc rokov, preukázali ich zložité myslenie. Pravekí výrobcovia lepidla zohľadnili množstvo faktorov, pričom využili chemické vlastnosti zložiek i špecifické opracovanie ohňom.

Prejavili sa tiež ako chemici, ktorí dokážu porovnať výhody rôznych stupňov vlhkosti a lepkavosti anorganických aj organických materiálov. Boli aj vynikajúci pyrotechnológovia.

Vedci bežne posudzujú úroveň myslenia na základe symbolických artefaktov, napríklad umeleckých prejavov (pozri článok hore). Prípad z juhoafrickej jaskyne Sibudu však ukazuje, že nemenší dôraz treba klásť aj na menej nápadné súčasti kultúry praľudí, ako je napríklad pripevňovanie kamenných hrotov na oštepy.

Pokusy s reprodukciou viaczložkových pralepidiel opísali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition Lyn Wadleyová, Tamaryn Hodgskissová a Michael Grant z Witwatersrandskej univerzity v Johannesburgu (JAR).