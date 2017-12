Blizzard pracuje na úplne novom, originálnom MMO projekte

13. máj 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Máme sa však na čo tešiť – pri Blizzarde to berieme ako samozrejmosť, nik z vývojárov nám to nemusí pripomínať. Zerhym ďalej pripomína, že čakanie nebude krátke, no to patrí taktiež k vlastnostiam Blizzardu. Diablo 3 vraj bolo vo vývoji niekoľko rokov pred samotným ohlásením a práce na ňom zďaleka nie sú pri konci. Uvidíme, s čím sa pokúsi Blizzard ohúriť vo svete MMO. Je vynikajúce, že začína úplne odznovu a neberie si ako záchranné koleso niektorú zo známych značiek.

Zdroj: Kotaku,Shacknews