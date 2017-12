Intel obchodoval nefér, zaplatí miliardovú pokutu

Rekordnú pokutu vo výške 1,06 miliardy eur vyrubila Európska komisia Intelu za to, že zneužíval dominantné postavenie na trhu. Týmto rozhodnutím sa skončili osemročné ťahanice, ktoré vznikli na podnet dotknutého AMD.

13. máj 2009 o 13:32 Milan Gigel

Aj keď manažment Intelu tvrdí, že Európska komisia pochybila a všetky obchodné praktiky boli férové, nič to nemení na tom, že ide o konečné rozhodnutie. Intel má zaplatiť pokutu do 3 mesiacov. Celá čiastka poputuje do rozpočtu Európskej únie.

Ide však viac ako o túto pokutu. Rovnako môžu rozhodnúť ďalšie krajiny, v ktorých doposiaľ konečné rozhodnutie nepadlo. Pre Intel to môže znamenať lavínu pokút.

Predmetom sporu bol systém rabatov a cenových zvýhodnení, ktoré boli nastavené tak, aby odstavili konkurenčné AMD na vedľajšiu koľaj. Výrobcovia počítačov, ktorí sa rozhodli kupovať procesory výhradne od Intelu získali špeciálne finančné zvýhodnenia. Tým sa narušila trhová rovnováha a Intel zneužil svoje dominantné postavenie.

Poslednú rekordnú ponuku dostal Microsoft v roku 2004. Zaplatil 497 miliónov eur.