Call of Juarez: Bound in Blood - western ako od mamičky

Poľský vývojársky tím Techland nepatrí medzi amatérske celky, ktoré by poznali len miestni hráči. Dokonca sa nedá povedať, že by Techland nechcel, nevedel alebo nemal nápady. Len mu to proste nevychádza tak ako Bungie alebo Rockstaru. Dvojdielna akčná séria Chrome bola pasovaná do úlohy konkurenta Halo a napriek vlažnému prijatiu môžeme spätne konštatovať, že išlo o hrateľný projekt, ktorý ponúkal mnoho zaujímavých pasáží, ktoré sa dovtedy v akčných hrách neobjavovali často. Nebudeme zabŕdať ďalej do histórie a skočíme rovno do sedla Call of Juarez – westernovky, ktorá nás potešila pred 2 a pol rokom. Príjemne prekvapila, postupne ťahala do náručia pohltenia a nevypustila skôr, než sa objavili záverečné titulky. Skvelé, pútavé a westernové. Kto túto strieľačku z vlastného pohľadu, milí pištoľníci, nehral, mal by to okamžite napraviť. Nielenže túto hru zoženiete za pár Euro, ale sa lepšie ponoríte do zápletky pokračovania Call of Juarez: Bound in Blood.



Nie, že by išlo o tradičné pokračovanie rozprávania (najlepšie v trilógii, to je teraz v móde), to by nás i prekvapilo. Reverend Ray a chlapec Billy si svoje odkrútili a druhý diel sa vráti o pár rokov dopredu, pred pôvodný príbeh. Do obdobia, kedy bol Ray ešte vojakom Konfederácie a bojoval v Občianskej vojne proti Yankeeom z Únie. Je veľmi pravdepodobné, že sa napokon dozvieme, z čoho pramení neskoršia Rayova nenávisť a tvrdá ruka. Ray si spoločne s bratom Thomasom plní svoju občiansku povinnosť, no ako sa zdá, vojna nie je pre nich najvhodnejšou činnosťou a uniforma im nesedí ako uliata. Preto sa bratia McCallovci rozhodnú dezertovať, čo sa samozrejme nepáči ich veliteľovi Barnsbymu, ktorý ich bude prenasledovať až do záverečného finišu. Tutoriál a úvod hry je situovaný práve do zákopov a hneď skraja vám hra predvedie svoju silnú, akčnú stránku.

Príbeh sa bude ďalej točiť okolo bájneho zlata, návratu domov, bratských rozbrojov a podobne, no to si necháme na samotnú recenziu, kde sa bude dať čo to naznačiť. Veľkým ťahákom pôvodnej hry bola rozdielna hrateľnosť za dve postavy (Ray a Billy), kde sa prvý sústreďoval na akčnú časť a druhý využíval stealth či dobrodružné prvky. Fungovalo to výborne (hoci sme mali pevne dané, za ktorú postavu budeme hrať) a pokračovanie Bound in Blood nám prinesie znovu dva hrateľné charaktery, pričom výhodou bude vaša samostatná voľba. Bude len na vás, za ktorú z postáv (Ray a Thomas) sa rozhodne danú pasáž prejsť, pričom už teraz sa hovorí o tom, že výber bude v neskorších úrovniach kľúčový, pretože bratia sa postavia i proti sebe a navštívia rozličné miesta.

Bratia sa od seba nebudú odlišovať len farbou flanelovej košele či klobúku. Ray ako starší súrodenec bude viac odvážnejší a zároveň prchkejší. Orientuje sa prevažne na boj zblízka, môže strieľať z dvoch koltov naraz a väčšinu problémov rieši hrubou silou. Klasický kovboj s drsnou náturou, bez strachu pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. V jeho rukách sa ponesie tutoriál, kde si na vlastnej koži vyskúšate spomínané prvky. Prestrelky k westernom patria a Ray predstavuje ten správny adrenalín, v ktorom sa spojí streľba, ukrývanie sa za prekážky a samozrejme nebudú chýbať ani tradičné súboje. S úderom dvanástej sa pred miestny bar postaví dvojica a kto rýchlejšie tasí a mieri presnejšie, je víťazom. Čo by ešte mohlo chýbať poriadnemu westernu? Banky, vlak, kone, bar, kanoe, zlato, indiáni, Mexičania... dostaneme všetko a zabalené do zaujímavého príbehu, ktorý sa nebojí spraviť z hlavných hrdinov záporných hrdinov. V Techlande vedia, čo má spravny western obsahovať a môžete to považovať za neskutočné klišé, avšak spaghetti western je nedostatkovým tovarom a skvostnej atmosféry sa priaznivci prérií nevedia nabažiť.

Thomas je na rozdiel od svojho brata pokojnejším v rodine a do prestreliek sa nehrnie po hlave. V jeho réžii budete využívať hlavne pušky, čaká vás boj na väčšie vzdialenosti, prípadne pod rúškom tmy zlikvidujete protivníka zozadu tichým a účinným nožom. Medzi jeho ďalšie klady patrí možnosť použitia lana. Nebude problémom vyšplhať sa na nedostupné miesto. Úrovne často ponúknu riešenia pre obe postavy, ktoré sa síce rozdelia, no následne i spoja v ďalšom „uzle“ odkiaľ postupujú spolu, aby využívali klady svojej taktiky. Veľkým lákadlom sa istotne stane spustenie hry krátko po jej dohraní za jednu z postáv a vyskúšanie si hrateľnosti druhého charakteru. Na toto sa nesmierne tešíme, pretože bez veľkého preháňania i pri 6 hodín trvajúcej hlavnej kampani dostaneme dvojnásobok. Vývojári sľubujú i odlišné misie pre oboch bratov, takže po tej istej cestičke, len s využívaním iných schopností, vykračovať nebudeme. Je len obrovskou škodou, že Bound in Blood nebude obsahovať kooperatívny režim.

O technické spracovanie starosti nemáme, v Techlande nepracujú žiadni amatéri a atmosféra Divokého západu nás pohltí. Videá hovoria jasnou rečou, ústa sme mali často otvorené už pri pôvodnom Call of Juarez. Už teraz sa tešíme na preháňanie sa v sedle tátoša a zúrivé prestrelky. Menšou nevýhodou oproti nedávno oznámenému Red Dead Redemption môže byť absencia otvoreného sveta. Bound in Blood ponúkne „len“ pätnásť klasických úrovní a multiplayer. Ten by mal hýriť pomerne nápaditými možnosťami (hľadanie zločinca, eskortovanie...), ale či mu hráči skutočne prepadnú, ukáže až čas. Keby sme to mali zhrnúť, bude obrovskou výhodou Call of Juarez: Bound in Blood práve spojenie s príbehom, ktorý ponúkne pútavý zážitok pre priaznivcov klasického spaghetti westernu. Že podobných hier nie je veľa, netreba pripomínať. Práve preto sa tešíme – a to už nebudeme ani dlho čakať. Vydanie je naplánované na začiatok júla. Kolty nabité? Mali by byť, chystá sa totiž poriadna jazda!