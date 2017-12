EÚ chce záruku aj na softvér

Aj keď sa to vývojárom softvéru a obzvlášť BSA vôbec nepáči, eurokomisárky Maglena Kuneva a Viviane Reding bojujúce za práva spotrebiteľov, pracujú na návrhu legislatívy, ktorá by mala kryť záručnou lehotou aj softvér. Znamená to, že zákazníci by mohli re

13. máj 2009 o 12:16 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 192 0 klamovať funkcie, ktoré nepracujú tak, ako vývojári uvádzajú. Samozrejme, nie je to až také jednoduché. Obzvlášť ak hovoríme o záplatách, chybách a škodách, ktoré môžu byť chybami softvéru spôsobené. Nie je preto prekvapením, že takmer v každej licenčnej zmluve nájdete ustanovenie, že softvér je predávaný tak ako je a vývojári nepreberajú zodpovednosť prakticky na nič. Podarí sa nájsť spoločnú cestu a ponúknuť spotrebiteľom oporu? Zdá sa, že to bude rovnako komplikované, ako odpájanie pirátov.