Europoslanci budú pod dozorom webu

Europoslanci budú pod väčším drobnohľadom svojich voličov. S cieľom sprehľadniť činnosť a postoje poslancov v Európskom parlamente (EP) spustila nezisková organizácia Votewatch.eu webstránku www.votewatch.eu.

12. máj 2009 o 21:35 (sita)

Europoslanci budú pod väčším drobnohľadom svojich voličov. S cieľom sprehľadniť činnosť a postoje poslancov v Európskom parlamente (EP) spustila nezisková organizácia Votewatch.eu webstránku www.votewatch.eu.

Voliči tak budú mať možnosť presne sledovať, ako europoslanci narábajú s ich dôverou. Autorom webu ide o väčšiu transparentnosť vo vytváraní európskej politiky a zároveň chcú podporiť záujem voličov o nadchádzajúce júnové voľby do EP. Agentúru SITA o tom informovala Beata Bartošová z organizácie Donath-Burson-Marsteller.

Podľa Andrey Sitárovej z Donath-Burson-Marsteller nie je cieľom projektu ukazovať na europoslancov prstom. „Naša materská spoločnosť Burson-Marsteller projekt podporuje, pretože chce europoslancom pomôcť lepšie komunikovať o svojich aktivitách. Autori projektu sa snažia podporovať transparentné riadenie európskej politiky tak, aby voliči mohli sledovať online ako europoslanci hlasujú v dôležitých otázkach, ktoré sa ich týkajú,“ tvrdí Sitárová.

Votewatch zbiera údaje o prezencii poslancov, o ich hlasovaní a vystúpeniach v EP priamo zo štatistík Európskeho parlamentu. Tým umožňuje porovnávanie aktivít našich europoslancov s aktivitami zástupcov ostatných európskych krajín a to v prehľade podľa národností, národných politických strán a parlamentných zoskupení EP. Autori, politológovia z London School of Economics a Université Libre de Bruxelles, na práve spustených stránkach analyzujú aktivity europoslancov za obdobie od 2004 do 2009 pomocou sofistikovaných štatistických metód. Webstránka je koncipovaná ako dynamická a bude aktualizovaná po každom hlasovaní v EP. V budúcnosti bude Votewatch.eu rozšírený aj o hlasovania národných vlád v rámci Rady ministrov, pričom táto druhá fáza by mala byť spustená na prelome 2009/2010.

Webová stránka je dielom Sary Hagemannovej z European Policy Centre v Bruseli a profesora Simona Hixa z London School of Economics, ktorý v apríli ako prvý priniesol prognózu výsledkov slovenských volieb do EP na stránke www.predict09.eu. Ďalšími autormi projektu sú Doru Frantescu z bukurešťského Qvorum Institute a Abdul G. Noury, profesor ekonómie na Université Libre de Bruxelles (ULB).

Votewatch.eu je nezisková organizácia, ktorú podporujú Open Society Institute, Burson-Marsteller a Electionmall.com.