Sú tu noviny bez papiera

Elektronický papier vyzerá ako papier, no nie je to papier. A aj keď je to displej, na klasické displeje sa nepodobá.

13. máj 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

Kvapky elektronického atramentu odtlačené priamo do displeja – podarí sa nám vďaka nim zbaviť tlačenia?(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Najväčší internetový obchod Amazon.com predstavil svoju čítačku Amazon Kindle DX. Dosť veľkú na to, aby ste na nej pohodlne čítali noviny (10.4 na 7.2 palca), dosť ľahkú na to, aby ste ju nosili v taške (približne pol kila), a hlavne v zobrazovacej kvalite, ktorá je dokonca o máličko lepšia, než akú umožňujú bežné noviny.

Kindle je po Plastic Logic Rea〜deri, ktorý bol predstavený minulý rok, už druhé zariadenie s podporou elektronického papiera, ktoré dokáže pohodlne zobraziť celú novinovú stranu.

Amazon.com sa teraz zastrája urobiť revolúciu v biznise novín a časopisov: chce ich dostať preč z papiera a doručovať každé ráno čitateľom nie do schránky, ale priamo na displej digitálnej čítačky.

Zmení svet novín?

Podarí sa mu to? Táto otázka bola minulý týždeň témou pre všetkých významných novinových stĺpčekárov. Čiastočný úspech však už dosiahla: tridsať sedem amerických novín, vrátane veľkých a významných, si čitatelia môžu za cenu desať dolárov mesačne predplatiť priamo do svojho zariadenia Kindle. New York Times, Boston Globe a Washington Post navyše ponúknu čitateľom možnosť kúpiť si Kindle za zníženú cenu výmenou za dlhodobé predplatné. V rámci „pilotného programu“ však zatiaľ iba predplatiteľom z tých oblastí USA, kde sa noviny klasickým spôsobom predplatiť nedajú.

„Je to významný medzník v zbližovaní tlače a digitálneho sveta,“ myslí si Arthur Sulzberger z Timesov. Mnohí odborníci sú však zatiaľ skeptickí najmä pre cenu zariadenia - malo by sa predávať za 489 dolárov. „Amazon sa snaží pre našu novú dobu znovuvynájsť noviny,“ myslí si Melissa J. Perensonová, stĺpčekárka PC Worldu. „Novinky však môžeme čítať cez internet, mobilné telefóny, vreckové počítače. Nie je dôvod kupovať predplatné Timesov do podobného zariadenia,“ napísala.

Chcú ovládnuť študentov

Amazon nenechal na náhodu ani ďalší z potenciálnych trhov - študentov a ich učebnice. Podpísal zmluvu s troma vydavateľmi učebníc aj so šiestimi americkými univerzitami vrátane Princetonu či Virginskej univerzity. Kým prví budú všetky svoje učebnice predávať aj priamo do zariadenia Kindle, druhí budú podporovať využívanie elektronického papiera priamo pri vyučovaní.

V prieskume, ktorý urobil časopis Wired.com medzi študentmi, však viacerí vyjadrili pochybnosť, či nové zariadenie bude nakoniec úspešné pri svojom prieniku do škôl. „Potreboval by som päť zariadení Kindle len na napísanie jednej myšlienky v školskej eseji,“ citoval časopis Mariusa Johannessena študujúceho na University of Agder. „V tomto sú bežné knihy lepšie,“ povedal.

Čo sa však stane, ak sa Kindle naozaj rozšíri do škôl? Začnú sa oveľa viac kradnúť učebnice, myslí si Jason Kincaid zo spravodajského servera TechCrunch.com. Učebnice dnes stoja študentov aj tristo dolárov na semester, väčšiemu kradnutiu však dosiaľ bránila práve nepohodlnosť ich čítania na monitoroch. Teraz si ich len nakopírujú do svojej univerzitou dotovanej čítačky. „To je viac ako tristo dolárov navyše na pivo. Všetky morálne zásady sa pri predstave takého veľkého množstva alkoholu určite rýchlo stratia.“

Zatiaľ detské chyby

Aj keď zariadenia s elektronickým papierom dokážu verne imitovať kvality tlače, ich vývoj je stále ešte v plienkach. Väčšina nedokáže zobraziť video, zobrazujú len niekoľko odtieňov farieb, majú veľmi obmedzený výkon a skoro žiadnu vstavanú pamäť na uloženie kníh.

Len postupne sa z nich vytrácajú aj ďalšie z neduhov: málo podporovaných formátov, v ktorých možno čítať, nemožnosť robiť si v knihách či novinách poznámky alebo využívať zariadenie aj inak než na čítanie - napríklad na prezeranie webu.

Problémom je aj pomalé rozširovanie. Kým v USA sú zariadenia s elektronickým papierom populárne už niekoľko rokov, do Európy si hľadajú cestu pomaly.

