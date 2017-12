NASA oživí vesmírneho starčeka

Raketoplán Atlantis odštartoval na misiu, ktorej cieľom je opraviť Hubblov vesmírny teleskop. S ďalekohľadom sa spojí dnes.

13. máj 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Vedci a matematici v NASA budú dnes dúfať, že počítali správne. Napriek viacerým overovaniam je totiž vzrušujúce pozerať sa, či dráhy vypočítali správne. Nesmú sa minúť, ak vedci chcú, aby sa raketoplán Atlantis a Hubblov vesmírny teleskop spojili. Ďalekohľad potrebuje opravu a NASA dúfa, že vydrží až do roku 2014.

Starček s dlhým životom



Hubblov ďalekohľad vypustili v apríli 1990. Pôvodne sa predpokladalo, že na orbite Zeme bude slúžiť kratšie, no po viacerých „opravárenských“ misiách funguje aj 19 rokov po svojom vypustení.

Stále na Zem posiela úžasné fotografie vzdialených galaxií či hviezdnych hmlovín. NASA pritom tvrdí, že aktuálna oprava by mala jeho životnosť ešte predĺžiť. Až dovtedy, kým ďalekohľad nahradí jeho nástupca, teleskop Jamesa Webba.

V pondelok večer preto odštartoval z floridského Mysu Canaveral raketoplán Atlantis. S Hubblovým ďalekohľadom sa spojí dnes.

Niektoré časti ďalekohľadu, ktorý sa v súčasnosti považuje za najefektívnejší nástroj astronómie, už nefungujú. Astronauti preto počas jedenásťdňovej misie vystúpia päťkrát do vesmíru.

Po prvý raz sa do kozmu vydali už včera, tento výstup však nesúvisel s opravou ďalekohľadu. Vo vesmíre kontrolovali, či tepelný štít raketoplánu zvládne ich návrat na Zem. Ak by nezvládol, NASA by musela pristúpiť k záchrannej misii. Už od pondelka má na ňu pripravený ďalší raketoplán, Endeavour.

Pripravená je aj záchrana



Po prvý raz v histórii letov raketoplánov boli v Kennedyho vesmírnom stredisku na štartovacej rampe prichystané dva raketoplány. Preto, aby v prípade akéhokoľvek incidentu mohol Endeavour zasiahnuť. Problémom však je, že na miesto by asi dorazil až o týždeň.

Celý proces štartu vesmírnej lode je komplikovaný. Je preto len málo pravdepodobné, že Endeavour by mohol skutočne zasiahnuť v prípade nejakej akútnej potreby.