Producent Jerry Bruckheimer si zakladá vlastné herné štúdio

12. máj 2009 o 18:00 Ján Kordoš

Prezidentom Jerry Bruckheimer Games sa stal Jim Veevaert, ktorý bol producentom Halo 3 a jeho minulosť bola spätá nielen s tímom Bungie, ale napríklad aj Epic a Rare. Svoje skúsenosti využije určite aj Jay Cohen (v UbiSofte pomáhal vytvárať značky ako Tom Clancy´s, Prince of Persia, Assassin´s Creed) na pozícii šéfa vývoja hier.

Zaujímavá je i filozofia novovzniknutého vývojárskeho zoskupenia. Veevaert ciele charakterizoval jednoznačne a priamo: „Chceme vytvárať hry, ktoré vám budú rozprávať príbehy. Nie je to o pomenovaní nového žánru alebo platformy, na ktorú sa zameriame.“ Cohen hneď pripustil, že nemáme čakať oznámenie viacerých veľkých projektov hneď po skompletizovaní ľudí v tíme. Zameranie sa na menšie množstvo hier a ich postupné formovanie s jednoznačnou možnosťou vydania bude pre tím dôležité. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť a možno sa dočkáme hier, ktoré síce možno budú kratšie, nie megalomanské a komplexné, ale sa zamerajú na atmosféru a príbeh.

Na čo siahne Bruckheimer vo filmovom priemysle, to je odsúdené na úspech. Či sa mu podarí rovnako zabodovať aj v hernom biznise, sa neodváži zrejme nik vopred potvrdiť či vyvrátiť, no rozhodne by mohol tento vývojársky tím priniesť svieži závan originálnych a hlavne hrateľných projektov. Za sebou ma bohatého mecenáša, ktorý má v zásobe nejeden cent navyše.

Zdroj:Kotaku