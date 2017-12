Dragon Age: Origins predstavuje odvrátenú stranu násilia

12. máj 2009 o 17:30 Ján Kordoš

Dragon Age: Origins – ak sa všetko podarí tak ako má – bude ďalším trhákom Bioware. Najviac nás však teší prístup tvorcov, ktorí bez akejkoľvek pretvárky okamžite siahli po najväčšom ratingovom hodnotení (18+), pretože chcú vytvoriť temný a drsný svet, ktorý je porovnateľný s tým našim. Video sa oplatí pozrieť – výborne sa i počúva. V pozadí totiž nehrá žiadna romantická hudba, ale Marylin Manson trilkuje This is New Shit.

video //www.sme.sk/vp/9504/

Zdroj:PR