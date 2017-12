Bethesda chystá v spolupráci so Splash Damage prelomový akčný titul

12. máj 2009 o 17:00 Ján Kordoš

Konkrétne detaily budú oznámené na tohtoročnej hernej výstave E3, ktorá sa uskutoční začiatkom júna. Podľa predbežných informácií sa máme na čo tešiť. Na hre dokonca pracuje aj hlavný dizajnér Fable 2, Richard Ham. Vývojári Splash Damage sa doteraz venovali prevažne PC platforme, no so svojim novým projektom chcú preraziť aj u konzolistov – s Enemy Teritory: Quake Wars sa im to príliš nepodarilo. Na tento zázrak sa nedá netešiť, Brennan dokonca nechcel hru prezentovať tradične „first-person shooter“, ale ju predstavil ako „genre-breaker“. PR reči alebo skutočne prelomový titul?

Zdroj: Kotaku,GameIndustry