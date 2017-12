Úspešný Capcom ukazuje svoje trofeje

Zoznam najpredávanejších hier Capcomu

Za názvom hry nasleduje v zátvorke platforma, na ktorú bola hra uvedená a datum vydania. Úplne na konci je počet predaných kusov hry. 1. Street Fighter II (SNES / Jún 1992) - 6.3 milióna predaných kusov hry

2. Resident Evil 2 (PS / Januaár 1998) - 4.96 mil.

3. Resident Evil 5 (PS3, Xbox 360 / Marec 2009) - 4.4 mil.

4. Street Fighter II Turbo (SNES / Júl 1993) - 4.1 mil.

5. Resident Evil 3 Nemesis (PS / September 1999) - 3.5 mil.

6. Resident Evil (PS / Marec 1996) - 2.75 mil.

7. Monster Hunter Freedom 2 G (PSP, Marec 2008) - 2.55 mil.

8. Street Fighter IV (PS3, Xbox 360 / Február 2009) - 2.5 mil.

9. Devil May Cry 4 (PS3, Xbox 360 / Január 2008) - 2.4 mil.

10. Dino Crisis (PS / Júl 1999) - 2.4 mil.

11. Monster Hunter Freedom 2 (PSP / Február 2007) - 2.25 mil.

12. Devil May Cry (PS2 / August 2001) - 2.16 mil.

13. Resident Evil 4 (PS2 / December 2005) - 2.1 mil.

14. Onimusha: Warlords (PS2 / Január 2001) - 2.02 mil.

15. Super Street Fighter II (SNES / Jún 1994) - 2 mil.

16. Onimusha 2: Samurai's Destiny (PS2 / Marec 2002) - 1.99 mil.

17. Devil May Cry 2 (PS2 / Január 2003) - 1.7 mil.

18. Street Fighter II' Plus (GN / September 1993) - 1.65 mil.

19. Ghosts'n Goblins (NES / Jún 1986) - 1.64 mil.

20. Resident Evil 4 (GC / Január 2005) - 1.6 million