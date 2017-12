Viac ako štvrtina obcí na Slovensku nemá pripojenie k internetu

Na Slovensku využíva širokopásmový internet 15 % populácie. Z celkového počtu 2928 obcí až 27 % nemá žiadnu možnosť pripojenia k širokopásmovému internetu. V rámci krajín OECD a Európskej únie (EÚ) je to výrazné zaostávanie.

13. máj 2009 o 21:58 TASR

"Chceme to zmeniť. Máme na to určené aj prostriedky z fondov EÚ. Ide o 113 miliónov eur (3,4 miliardy Sk), ktoré použijeme na pripojenie 200.000 domácností. To predstavuje zvýšenie penetrácie širokopásmového internetu o nových 700.000 pripojených občanov," povedal pre TASR generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančne pomoci Úradu vlády (ÚV) SR Ivan Ištvánffy.

Finančné prostriedky musí vláda využiť najneskôr do roku 2015. "Potrebujeme vytvoriť aj systém ekonomických stimulov v regiónoch, kde rozšírenie internetu momentálne chýba. Potom aj komerční operátori budú mať záujem, aby prišli s vlastnými projektmi," dodáva Ištvánffy. Z plánovaných nových sieťových pripojení bude 70 % predstavovať optické a 30 % bezdrôtové pripojenie, určené pre hornaté a menej dostupné oblasti.

V dostupnosti internetu sú na Slovensku výrazné regionálne rozdiely v neprospech vidieckych oblastí a východu krajiny. Najviac v tomto smere zaostáva Prešovský kraj.

Na Slovensku sa však čoraz viac rozširuje mobilné internetové pripojenie, ktoré v súčasnosti využívajú 4 % populácie. "Zo štátov Európskej únie sme sa v tomto ukazovateli umiestnili na siedmom mieste," povedal pre TASR Vladimír Murín z Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

(1 EUR = 30,1260 SKK)