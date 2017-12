Eidos predstavuje svoje plány: nový Thief, Tomb Raider, Hitman a Kane & Lynch

12. máj 2009 o 15:00 Ján Kordoš

Minulý týždeň avizované oficiálne predstavenie stealth akcie Thief 4 sa stalo skutočnosťou a jeho vývoj má na starosti Eidos Vancouver. Ďalšie informácie o hre samotnej nemáme a ako samotní tvorcovia prehlasujú, bolo by i priskoro hovoriť o vlastnostiach hry, keďže sa nachádza vo veľmi rannom štádiu vývoja. Tešíme sa a zároveň veríme, že nedôjde k pokazeniu dobrého mena legendy.

Eidos začína pomaly vyťahovať do svojho portfólia len úspešné projekty, čoho dôkazom je aj Deus Ex 3, ktorý síce bude akčnejší, no ak by si uchoval svojskú atmosféru hlavne prvého dielu, brali by sme i posun k akcii. Marketingoví mágovia Eidosu potvrdili, že štvrtý diel Zlodeja sa bude oficiálne nazývať Thi4f. Kam na tieto imidžové „bolesť hlavy vyvolávajúce“ názvy chodia, nik netuší.

Ako každý rok, i tento nás poteší Lara Croft (alebo by aspoň mala, možno to bude na prelome rokov) v novom pokračovaní svojej dobrodružnej série Tomb Raider. Hlava Eidosu, Ian Livingstone v rozhovore pre Gaming Indians možno nechcene prehlásil, že nový Tomb Raider prekvapí všetkých hráčov a donúti nás povedať: „Oh Lara, tak veľmi ťa milujem!“ Úprimne, až tak zle hádam na tom nik z nás nie je.

Ďalšie pokračovanie, tentoraz úspešného Hitmana nás ani tak veľmi neprekvapilo, avšak potešiteľné je, že i po zlúčení so Square Enix bude nový Hitman vznikať v dánskom vývojárskom štúdio IO Interactive, kde celá séria vznikla. Naši severskí kamaráti navyše pred nejakým tým rôčkom vydali i kontroverznú third person akciu Kane & Lynch, kde sme sa chopili nie práve kladného hrdinu, ale hralo sa to výborne, celkom sme sa bavili, tak prečo sa netešiť i na pokračovanie? To síce bolo ohlásené krátko po vydaní prvého dielu no s následnými problémami Eidosu zostalo všetko v tajnosti. Dlho sa však naši zabijaci už skrývať nebudú, k vydaniu pokračovania totiž dôjde v septembri tohto roku.

Zdá sa, že Eidos to má po dlhom čase celkom dobre rozbehnuté, len aby stihol i finišovať a hlavne svoju prácu neodflákol a nepokazil tak dobré meno úspešných značiek.

