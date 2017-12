Google si môže v Európe polepšiť

Tvrdí to americký denník Financial Times, ktorý reaguje na správy o tom, že Opere, ani Firefoxu sa sedmička s predinštalovaným prehliadačom Internet Explorer nepáči. Ak by Európa distribúciu predinštalovaného prehliadača zakázala, mohlo by to prospieť hla

12. máj 2009 o 10:35 Milan Gigel

firme Google. Ako vývojári Opery, tak Firefoxu majú zmluvy s Google o tom, že vo svojich produktoch predvolili pre vyhľadávanie služby práve tejto firmy. Microsoft naopak používa svoj vyhľadávač Live Search. Začiatočníci a menej skúsení používatelia zvyčajne nastavenia softvérov nemenia. Znamená to, že ak by bol Windows distribuovaný bez predkonfigurovaného Internet Explorera, Google by mohol v Európe posilniť svoju pozíciu na úkor služby Microsoft Live Search. Áno, máme tu aj ďalších hráčov ako Yahoo a podobne. Avšak používate ich? Čo naše domáce vyhľadávače?