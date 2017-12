Motorola W7 – zatrepte ňou, nech to frčí

Načo strácať čas klikaním na tlačidlá klávesnice, keď sa dajú povely odovzdávať mobilu pohybom. Motorola prichádza na niektoré svetové trhy s Motorolou W7 v špeciálnej Active Edition. Osloviť chce hlavne mládež a tých, čo sa radi vymykajú štandardu.

12. máj 2009 o 8:58 Milan Gigel

Akcelerometer a s ním pevne previazaný softvér majú ponúknuť používateľom nevšedný zážitok. Zatrepte mobilom, kývajte s ním zo strany na stranu, zdvihnite ho, alebo ho len tak otočte dolu displejom. Mobil zariadi aby sa umlčal hovor, zmenili sa prehrávané hudobné albumy, umlčal budík, alebo len spustila niektorá z prednastavených aplikácií. Áno, Motorola nie je prvá, ktorá s takýmto ovládaním prichádza na trh, tu sa však počíta s tým, že pôjde o jeho primárne použitie, a nie doplnok.

Nuž a čo by to bolo za mobil s akcelerometrom, ktorý by nedokázal sledovať vaše kroky. Počítať môžete s osobným trénerom, ktorý vám pri jazde automobilom vždy taktne naznačí, že by ste sa mali hýbať po vlastných. Ešte že pri hrách môžete čo-to vypotiť.

Mobil bude mať v základnej výbave 3G konektivitu, 2 megapixelovú kameru, bluetooth, MP3 a FM multimédiá, samozrejmosťou je slot na pamäťové karty do kapacity 8 gigabajtov.