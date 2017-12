Sedmička nahradí Vistu ešte pred Vianocami

Uvedenie nového systému Windows z dielní Microsoftu bude načasované tak, aby sa už na predvianočnom trhu objavili počítače s predinštalovanou sedmičkou. Informoval o tom manažment firmy, ktorý doposiaľ o svojich zámeroch mlčal.

12. máj 2009 o 6:30 Milan Gigel

Doposiaľ sa hovorilo hlavne o júli tohto roka, kedy začína Microsoftu nový fiškálny rok. Príjmy z nového operačného systému by sa tak kryli s účtovými obdobiami firmy a zachytili by poprázdninovú sezónu, kedy investujú do počítačov peniaze študenti a ich rodičia.

Nie je tomu však dávno, čo jednému z manažérov Aceru vykĺzlo z úst, že oficiálny dátum uvedenia systému na trh bude 23. október. Finálne testy bežia v plnom prúde a podľa slov vývojárov nepotrvá dlhšie ako 3 mesiace, kým bude finálna verzia systému skompletizovaná.

Microsoft spustil aj testovaciu prevádzku nástroja, ktorý má záujemcom prezradiť, ako sú na tom s kompatibilitou so sedmičkou. Softvér má odhaliť nielen hardvérové, ale aj softvérové konflikty.