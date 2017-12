Nuvifone G60 bude opäť meškať

Mobilný telefón od populárneho výrobcu navigácií – firmy Garmin – bude na trhu opäť meškať. Aj keď firma ešte pred časom tvrdila, že Nuvifone G60 sa objaví na pultoch predajní do konca júna, už teraz je zrejmé, že to ešte štvrťrok potrvá.

11. máj 2009 o 12:00 Milan Gigel

Mobilný systém beží na rovnakej platforme, ako navigačné prístroje tejto firmy. Znamená to, že za všetkým stojí Linux so silnou integráciou GPS služieb do všetkých komunikačných funkcií.

Ľudia, ktorí za týmto projektom stoja tvrdia, že sa máme na čo tešiť – ba dokonca ušetríme. Sľubujú spojenie kvalitnej automobilovej navigácie s inteligentným mobilom, takže v konečnom dôsledku budeme namiesto dvoch zariadení kupovať iba jediné.