Tlačia na lacnejšie volania

Telekomunikačný úrad sa chystá viac regulovať operátorov. Bruselu sa nepáči, ako.

11. máj 2009 o 0:00 Daniela Krajanová

Či a o koľko zlacnejú volania zo siete do siete, zatiaľ nie je jané.(Zdroj: Ilustračné SME - Pavol Funtál)

Ak voláte z T-Mobileu na Orange, možno za jednu minútu takéhoto hovoru zaplatíte onedlho menej. Náš regulačný úrad chce totiž regulovať takzvané terminačné poplatky.

BRATISLAVA. Volanie do cudzích mobilných sietí môže zlacnieť. Vďaka cenovej regulácii, ktorú naštartoval Telekomunikačný úrad, by totiž mohli klesnúť takzvané terminačné poplatky, ktoré si mobilní operátori účtujú navzájom, keď ich klienti telefonujú z jednej siete do druhej.

Koľko by si mali operátori na týchto poplatkoch účtovať, zatiaľ Telekomunikačný úrad nepovedal. Vo svojom vyhlásení sa obmedzil len na to, že „plánuje uložiť všetkým trom operátorom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti".

Jasnú predstavu má najmladší hráč O2. Ten ako jediný z troch operátorov reguláciu otvorene privítal. „Za primeranú považujeme cenu zhruba 0,07 eura za minútu," povedal hovorca firmy René Parák. Na Slovensku sa podľa posledných zverejnených údajov Európskej skupiny regulátorov (ERG) z júla 2008 tento poplatok účtoval priemerne 0,11 eura (3,31 koruny).

Predstava O2 nie je ďaleko od reality. Bývalý predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj hovorí, že keď sa zmeny chystali, cieľom bolo dostať poplatky pod priemer únie. Ten je podľa posledných údajov ERG na úrovni 0,087 eura (2,62 koruny) za minútu.

Podľa O2 by malo zníženie terminačných poplatkov priniesť tlak na ceny. „Občan si bude môcť vybrať operátora podľa výhodnejšej ponuky a nie podľa toho, kde má väčšinu známych," hovorí Parák. T-Mobile ani Orange významný vplyv nižších poplatkov na svoje zákaznícke ceny nevidia.

„Ceny volaní a služieb sa neustále znižujú bez ohľadu na zmenu výšky prepojovacích poplatkov. Pritom platí, že prepojovací poplatok nie je jediným komponentom, z ktorého sa skladá cena hovoru. Neexistuje priama úmera medzi jeho výškou a cenou hovoru do inej siete," povedal hovorca T-Mobileu Andrej Gargulák. V rovnakom duchu sa vyjadril aj Orange.

Za reguláciu poplatkov je aj Európska komisia. Vo svojom stanovisku napísala, že je „znepokojená" absenciou takejto regulácie na Slovensku. To, že poplatky boli ponechané na obchodné rokovania, neviedlo podľa nej k sadzbám, „ktoré by zohľadňovali efektívne náklady". Postupu nášho regulátora však vyčíta, že vychádza z nákladov, aké mali operátori v minulosti. Tie sa dajú totiž umelo nafúknuť.

Brusel preto všetkých krajinám únie odporúča prejsť na model takzvaného efektívneho operátora. Regulačný úrad v ňom nesleduje náklady konkrétnej firmy, ale sám zadefinuje „správne" nákladové parametre. „To znamená, že náklady konkrétneho operátora môžu byť aj vyššie alebo nižšie," hovorí Máčaj.

Náš Telekomunikačný úrad si však podľa neho takýto systém nemôže dovoliť. „Keď sme to riešili, stál minimálne 10 miliónov korún (vyše 300-tisíc eur)."

Na to, ako s odporúčaním eurokomisie naloží Telekomunikačný úrad, si budeme musieť počkať. Jeho hovorca Roman Vavro povedal, že úrad s operátormi už začal správne konanie, preto sa k tejto otázke nebude vyjadrovať.

Komisia je však nedočkavá. Vo svojej správe „naliehavo vyzvala úrad, aby zvážil vhodné prechodné opatrenia cenovej kontroly, ako je porovnávanie s medzinárodnými referenčnými údajmi". Telekomunikačný úrad by tak sledoval náklady domácich operátorov v európskom kontexte.

Začaté správne konanie o cenovej regulácii, ktorú kritizuje Brusel, však môže trvať dlho. „Prvostupňové rozhodnutie potrvá asi tri mesiace, a potom sa operátori môžu voči nemu odvolať," povedal Máčaj. Urobia tak podľa neho zrejme Orange i T-Mobile. Zníženie poplatkov by totiž mohlo rozpútať cenovú vojnu zo strany O2. Kým boli na trhu len dvaja hráči, navzájom si ukončovali zhruba rovnaký počet hovorov, takže tu nebol tlak na poplatky, povedal Máčaj.