Blíži sa obdobie škvŕn na Slnku

Blíži sa ročné obdobie zvýšeného výskytu škvŕn na Slnku, ale odborníci očakávajú, že ich množstvo bude skôr podpriemerné.

9. máj 2009 o 18:28 ČTK

WASHINGTON.

Znepokojuje ich však to, že jediná silnejšia slnečná búrka, zrovnateľná s tou z roku 1859, by tentokrát spôsobila oveľa väčšie škody, najmä na satelitoch obiehajúcich okolo Zeme a tiež v elektrických systémoch. V piatok to oznámil Doug Biesecker z amerického Národného úradu pre výskum oceánov a atmosféry (NOAA).

Podľa tohto pracoviska by dnes podobná búrka spôsobila škody za jeden až dva bilióny dolárov a náprava by trvala desať rokov.

V roku 1859 sa všetko skončilo "len" zničením elektrického vedenia, niekoľkých požiarov v Severnej Amerike a Európe s takou intenzívnou polárnou žiarou, že pri nej ľudia môžu čítať noviny.

Tentokrát sú však v hre elektrické siete obopínajúce zemeguľu a komunikačné satelity, ktorých poškodenie by mohlo ohroziť bezpečnosť, dopravu, finančné služby a ďalšie odvetvia.

Stredisko, ktoré sa v rámci NOAA zaoberá predpoveďou diania na Slnku, preto úzko spolupracuje s priemyslom i vládnymi agentúrami, aby tieto pracoviská boli v prípade porúch satelitov pripravené reagovať.

Hoci v nadchádazúcom období vraj zásadné búrky nehrozia, je možné očakávať udalosti, ktoré spôsobia menšie poruchy elektrických zariadení, narušenie leteckej dopravy a satelitných signálov.

Medzinárodní odborníci, ku ktorým patrí aj Biesecker, očakávajú, že nasledujúci slnečný cyklus bude jeden z najpokojnejších. Veľkú aktivitu s až 90 slunečnými škvrnami denne naopak predpovedajú pre rok 2013. Normálne také množstvo zodpovedá mesačnému priemeru.

Podľa odborníkov je teraz Slnko najpokojnejšie za posledných sto rokov. Tento rok sa na ňom zatiaľ vyskytla len jedna škvrna a vydržala menej než 24 hodín.

Slnečné škvrny pôsobia ostrovčeky lokálneho magnetického poľa na povrchu Slnka. Sú zdrojom slnečných erupcií, výronov koronálnej hmoty a intenzívneho ultrafialového žiarenia. Pokoj na Slnku nastáva asi v jedenásťročných cykloch. Minulý rok bol podľa astronómov veľmi pokojný, pretože na Slnku nepozorovali žiadne škvrny 266 z 366 dní roku.

Pokojnejší bol len rok 1913, keď Slnko bolo bez škvŕn 311 dní.