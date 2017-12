Cieľom liečby závislých od internetu je naučiť ich používať ho s mierou

Medzi novodobé nelátkové závislosti sa zaraďuje aj závislosť od internetu. Jedným z jej prvých príznakov môže byť zlyhávanie vzťahov, a to nielen v rodine, ale aj na pracovisku či v škole. S takýmito pacientmi má skúsenosť aj primár II. oddelenia Odbornéh

11. máj 2009 o 12:28 TASR

o liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora Jozef Benkovič.

Ako pre TASR uviedol, cieľom liečby nie je zo života pacienta internet úplne vylúčiť, ale naopak, naučiť sa kontrolovane ho používať.

"Čo sa týka závislosti od internetu, problémov môže byť viacero. Niekto môže mať problém s chatovaním, internetovým gamblingom, niekto zase s kybernetickým sexom," uviedol pre TASR. Medzi pacientmi, ktorí sa v ústave liečili, boli podľa jeho slov väčšinou mladí ľudia - študenti nad 18 rokov. O vznikajúcej závislosti môže napovedať aj neplnenie si svojich povinností či obmedzenie iných záujmových činností.

Liečba v ústave trvá dva mesiace a najväčší dôraz kladie najmä na psychohygienu. Prvoradá je zmena životného štýlu, snaha nájsť pacientovi aj iné záujmové činnosti. V niektorých prípadoch je potrebná aj farmakologická liečba. Tá spočíva v podávaní látok, ktoré znižujú hladinu impulzivity. "To, či konkrétny pacient takúto liečbu potrebuje, si zistíme cez psychotesty," hovorí Benkovič o postupe pri pacientoch so zvýšenou impulzivitou.

Ako pri každom ochorení aj v tomto prípade je dôležitá prevencia. Dôraz by na ňu mali klásť najmä rodičia detí a mladých ľudí. "Vo všeobecnosti je uznávaný názor, že ak je človek zapojený na internete viac ako 3 - 4 hodiny denne, je excesívne zapojený. Znamená to, že to už začína byť problém, pretože nad tým stráca kontrolu," vysvetlil psychiater. Závislosť od internetu však môže so sebou priniesť aj ďalšie problémy, a to najmä v podobe zdravotných. Skazený zrak, priberanie, žalúdočné problémy či problémy s chrbticou. V niektorých prípadoch sa k závislosti od internetu môžu pridružiť aj ďalšie závislosti.