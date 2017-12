Súdni grafici zrekonštruovali tvár prvého moderného Európana

Súdni grafici s pomocou kostrových zostatkov zrekonštruovali tvár prvého moderného človeka, ktorý pred viac než 30-tisíc rokmi obýval Európu.

8. máj 2009 o 13:00 ČTK

BUKUREŠŤ. Napísal to rumunský internetový denník Romanian Times.

Grafici vytvorili tvár podľa lebky a čeľuste, ktoré v roku 2002 našli v jaskyni Peštera cu Oase (Jaskyňa s kosťami) v juhozápadných Karpatoch. Podľa metódy rozpadu rádioaktívneho uhlíka sú pozostatky staré 34- až 36-tisíc rokov. Pochádajú teda z doby, keď v Európe žili neandrtálci spolu s druhom Homo sapiens, ktorý Zem opanoval.

Na podobe pracoval maliar Richard Neave, ktorý má veľké skúsenosti so zostavovaním portrétov súčasných ľudí. Podľa neho kostrové nálezy nepripomínajú európsku, ázijskú a ani africkú lebku. Vraj vyzerá ako zloženina všetkých troch. Tvár podľa denníka The Independent ukazuje na úzku príbuznosť s africkými predkami.

Z kostrových nálezov tiež nebolo možné určiť, či ide o muža či ženu. "Je to skutočne celkom zvláštne. Som vedkyňa a som objektívna, ale pri pohľade do tejto tváre si pomyslím, sakra, skutočne sa pozerám do tváre

niekoho z doby pred 40-tisíc rokmi," vyhlásila antropologička Alice Robertsová z univerzity v Bristolu.