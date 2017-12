Biely dom nariadil revíziu vesmírnych plánov NASA

Biely dom nariadil ráznu revíziu plánov Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na dobývanie vesmíru, vrátane programov vesmírnych letov s ľudskou posádkou a úvah o návrate kozmonautov na Mesiac.

8. máj 2009 o 7:00 ČTK

WASHINGTON. Americká vláda chce mať revíznu správu o programe na stole do augusta.

Podľa vládneho poradcu pre vedu Johna Holdrena nezávislá expertná komisia tiež preverí projekt novej vesmírnej lode, ktorá má nahradiť terajšie dosluhujúce raketoplány. Tie by podľa súčasných plánov mali odísť do výslužby do 30. septembra 2010. Pod drobnohľad sa dostane aj program návratu ľudí na Mesiac. Posledná misia s ľudskou posádkou vypravila NASA na Mesiac v roku 1972.

Posúdiť sa má aj päťročná pauza medzi vyradením trojice raketoplánov, ktoré NASA prevádzkuje, a nasadením nových dopravných prostriedkov. Počas tejto pauzy sa bude musieť NASA spoľahnúť na ruské vesmírne lode.

Novú generáciu lodí, ktoré majú v budúcnosti nahradiť raketoplány, sú plavidlá Orion. Ide o pilotovaný modul, ktorý do kozmu vynesie chystaná trojstupňová raketa Ares I. Tú ešte doplní ťažká raketa Ares V, ktorá by mala podľa NASA na nízku orbitu Zeme vyviezť až 188 ton materiálu.

Na čele komisie bude stáť Norman Augustine, bývalý výkonný šéf spoločnosti Lockheed Martin. Úlohou expertov je navrhnúť aj alternatívy, ktoré zaručí, že národný program vesmírnych letov bude bezpečný, inovatívny a dostupný i v čase, keď súčasné americké vesmírne lode budú vyradené z prevádzky.

Bývalý americký prezident George Bush v januári 2004 predstavil plány návratu človeka na Mesiac do roku 2020 a výstavby kozmickej stanice, ktorá by mala slúžiť na cesty na Mars. Súčásťou programu Constellation, ktorý je obdobou niekdajšieho amerického projektu Apollo, ktorý vyvrcholil pristátím ľudskej posádky na Mesiaci v roku 1969, je nový lunárny výsadkový modul Altair či vesmírny ťahač EDS. Práve EDS by sa mal starať o prepravu Orionu s pripútaným Altairom z orbity Zeme na obežnú dráhu Mesiaca.

NASA už vydala v súvislosti s plánom na návrat amerických kozmonautov na Mesiac 6,9 miliardy dolárov. Návrh nového rozpočtu predpokladá, že na potreby NASA bude na tento program uvoľnených celkovo 18,7 miliardy dolárov.