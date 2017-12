EK odporúča reguláciu poplatkov za ukončenie volania

Európska komisia vydala vo štvrtok pre telekomunikačné orgány v Európskej únii (EÚ) odporúčanie, v ktorom uviedla, že poplatky za ukončenie volania na vnútroštátnej úrovni by mali byť založené len na skutočných nákladoch.

7. máj 2009 o 20:14 SITA

BRATISLAVA 7. mája (SITA) - Toto odporúčanie by mali podľa správy Európskej komisie (EK) národní regulátori "maximálne zohľadniť". Komisia to odôvodňuje tým, že vyššie poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti ako v pevnej sieti je pre operátorov pevných sietí a malých mobilných operátorov ťažšie súťažiť s veľkými mobilnými operátormi. "Tieto rozdiely a líšiace sa prístupy k regulácii poškodzujú jednotný trh a konkurencieschopnosť Európy," uviedla tlačová správa EK. Všetky regulačné orgány v EÚ by mali podľa komisie uplatňovať odporúčaný prístup k poplatkom za ukončenie volania do konca roka 2012.

"Napriek úsiliu, ktoré vyvinuli niektoré národné regulačné orgány s cieľom priblížiť poplatky za ukončenie volania k ich skutočným nákladom, sú tieto poplatky v celej EÚ naďalej veľmi rôznorodé a medzi poplatkami za ukončenie volania v pevnej a mobilnej sieti sú veľké rozdiely," povedala eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. Ako ďalej pokračovala, komisia sa rozhodla zasiahnuť proti týmto narušeniam hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, ktoré bránia investovaniu do modernizácie pevných sietí pomocou optických vlákien a za ktoré napokon podľa nej zaplatia spotrebitelia. Podľa eurokomisárky pre hospodársku súťaž Neelie Kroesovej "len dôsledný a harmonizovaný prístup k regulácii zabezpečí, že existujúce narušenia hospodárskej súťaže sa odstránia v celej EÚ a že sa objavia nové inovatívne produkty kombinujúce volania v pevnej a mobilnej sieti".

Komisia zistila pri posudzovaní približne 120 regulačných návrhov od národných telekomunikačných regulačných orgánov z celej Európy nezrovnalosti, ktoré sa týkali poplatkov za ukončenie volaní uplatňovaných v uplynulých šiestich rokoch. Podľa komisie sú poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti približne desaťkrát vyššie ako poplatky za ukončenie volania v pevnej sieti a komisia ich tak považuje za nepriamu dotáciu, z ktorej majú prospech mobilní operátori s veľkým trhovým podielom na úkor menších mobilných operátorov a operátorov pevných liniek. Podľa komisie sa poplatky za ukončenie volania v mobilnej sieti pohybujú v priemere 8,55 eurocentov za minútu a poplatky za ukončenie volania v pevnej sieti na úrovni od 0,57 do 1,13 eurocenta za minútu.

Telekomunikačný úrad SR (TÚ) v stredu zverejnil, že odštartoval správne konanie, v rámci ktorého plánuje uložiť všetkým trom mobilným operátorom povinnosť nákladovej orientácie cien za ukončenie volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti. Či nové odporúčanie EK už v pláne úradu figuruje úrad podľa jeho hovorcu Romana Vavra vzhľadom na to, že prebieha v tejto veci konanie, nebude prejudikovať svoje budúce rozhodnutia.

Podľa analýzy TÚ, o ktorej úrad informoval ešte v októbri minulého roka, klesali za posledné štyri roky poplatky za ukončenie volaní v spoločnostiach T-Mobile a Orange o 11,2 % v roku 2005, 6,1 % v roku 2006, 7,2 % v roku 2007 a 8,6 % v roku 2008. V spoločnosti Telefónica O2 klesol poplatok za ukončenie volania v roku 2008 o 8,4 %. Terminačné poplatky vyjadrené v korunách za minútu sa v roku 2008 oproti roku 2007 znížili o viac ako 8 %. Tie isté terminačné poplatky prepočítané na eurá za minútu ale mali naopak rastúci trend, čo bolo spôsobené posilňovaním výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru v sledovanom období. Následkom toho sa dostali nad úroveň priemeru krajín EÚ.